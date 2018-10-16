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OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ KONSOLOSLUK BİNASI ÇATISINDA

-Ekiplerin, bina içerisinde özel ışıkla DNA örneği aramaları da kameralara yansıdı

16 Ekim 2018 01:28

-Ekiplerin, bina içerisinde özel ışıkla DNA örneği aramaları da kameralara yansıdı.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - İlkay DİKİCİ - İSTANBUL DHA
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu içinde olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sürerken binanın çatısında arama ve inceleme yapan polisler kameralara yansıdı. Ekiplerin, \"Luminol\" diye adlandırılan özel ışıkla bina içerisinde DNA örneği aramaları yapmaları da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri inceleme ekibinin konsolosluk binası çatısında arama ve inceleme yapması
-Ekiplerin özel ışıkla bina içerisinde DNA örneği aramaları


 

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