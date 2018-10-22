Olay yeri inceleme ekipleri incelemelere ara verdi

Enver ALAS - Ersan SAN - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kapsamında Kaşıkçı\'nın kaybolduğu günlerde otoparka bırakıldığı öne sürülen diplomatik plakalı araç bulundu. İnceleme yapmak üzere olay yeri inceleme ekipleri saat 17.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi\'nde bulunan \'Sultangazi Zemin Otoparkı\'na geldi. Ekiplerin, aracın çevresinde yaklaşık 1 saat inceleme yaptıkları, araçta ise inceleme yapmadıkları öğrenildi. Diplomatik araçta inceleme yapmak için gerekli iznin alınmasının ardından incelemelere yarın sabah devam edileceği kaydedildi. Olay yeri inceleme ekipleri, aracın çevresindeki incelemeyi tamamladıktan sonra saat 18.00 sıralarında bölgeden ayrıldı.

Öte yandan inceleme nedeniyle otoparka giriş ve çıkışlar kapatılırken, otoparkta araçları bulunanlar ise yaklaşık 4 saat beklemek zorunda kaldı. Polis ekipleri, vatandaşlar araçlarını 19.30 sıralarında otoparktan almalarına izin verdi.

Otopark giriş ve çıkışlarında ise asayiş ekiplerinin nöbeti sürüyor.

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