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Olay teğmenin avukatı çekildi

Verdiği el bombası cezasıyla 4 erin şehit olmasına neden olmakla suçlanan teğmenin avukatı davadan çekildiğini açıkladı.

08 Eylül 2009 03:00

 Elazığ'da pimi çekilmiş el bombasını ceza olarak bir ere verip 4 erin şehit olmasına neden olmakla suçlanan teğmenin avukatı davadan çekildiğini açıkladı.

8'inci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi tarafından 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklanan teğmen Mehmet Tümer'in avukatı Veysel Demirok davadan çekildi.

Demirok kararının nedenini açıklamadı.

Davanın 14 Ekim günü görülecek ilk duruşmasına teğmen Mehmet Tümer'i Elazığ Barosu avukatlarından Behiç Cantürk savunacak.

Olay

Elazığ'da, görevli teğmenin nöbette uyuyan ere ceza olarak pimi çekilmiş el bombası vermesi sonucu 4 askerin şehit olduğu iddia edilmişti.

Başlatılan soruşturmada Teğmen Mehmet Tümer tutuklanmıştı.

Olayı kamuoyuna Taraf gazetesi duyurmuş, Genelkurmay Başkanlığı da, 4 erin şehit olmasıyla ilgili teğmene verilen cezayı doğrulamıştı.

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