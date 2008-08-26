T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Olay Medya satışta

TMSF, Cavit Çağlar’ın el konulan Olay TV, radyo ve gazetesini 35 milyon dolar bedelle satışa çıkardı. İhale 8 Ekim’de.

26 Ağustos 2008 03:00

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Cavit Çağlar’ın borçları nedeniyle devraldığı Olay TV, radyo ve gazetesini 35 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkardı. İhale 8 Ekim’de yapılacak.

TMSF’nin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Olay Medya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak satışa çıkarıldı.

Olay Medya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü haczedilen Olay TV, Olay FM, Olay Gazetesi ve Olay Trend Dergisinin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan RTÜK nezdindeki haklar, markalar, isim hakları, internet alan adları, yayın ekipman cihaz ve araçları, gazete yayın hakları ile gayrimenkul ve menkul mallar ile bu mal, hak ve varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşuyor.

Olay Medya Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün muhammen bedeli 35 milyon dolar olarak belirlendi. İhale, 8 Ekim’de yapılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24