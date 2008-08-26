Olay Medya satışta

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Cavit Çağlar’ın borçları nedeniyle devraldığı Olay TV, radyo ve gazetesini 35 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkardı. İhale 8 Ekim’de yapılacak.



TMSF’nin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Olay Medya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak satışa çıkarıldı.



Olay Medya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü haczedilen Olay TV, Olay FM, Olay Gazetesi ve Olay Trend Dergisinin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan RTÜK nezdindeki haklar, markalar, isim hakları, internet alan adları, yayın ekipman cihaz ve araçları, gazete yayın hakları ile gayrimenkul ve menkul mallar ile bu mal, hak ve varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşuyor.



Olay Medya Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün muhammen bedeli 35 milyon dolar olarak belirlendi. İhale, 8 Ekim’de yapılacak.