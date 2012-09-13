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Dünya

Olay filmin oyuncuları: Aldatıldık

Hz. Muhammed'e hakeret ettiği gerekçesiyle tepkilere neden olan filmin oyuncuları kandırıldıklarını ileri sürdüler

13 Eylül 2012 15:36

Hz. Muhammed'e hakaret içeren ve İslam dünyasında tepkilere yol açan "Müslümanların Masumiyeti" filminin 80 oyuncusu, "Üstlendikleri rollerle ilgili aldatıldıklarını" açıkladılar.

Oyuncular, ABD 'deki gazetelere verdikleri ilanda ve uluslararası medya kuruluşlarına gönderdikleri açıklamada "Tüm oyuncular çok üzgün ve yapımcının bizi kullandığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandılar.

İlanda, "Yüzde yüz filmin arkasında değiliz. Filmin amaçları hususunda yanlış yönlendirildik" denildi. Oyuncular, "kandırıldıklarını ve film karakterlerinin dublajla orijinalinden farklı bir hale dönüştürüldüğünü" ileri sürdü.

"Senaryoda yer alan yalan ifadelerden ötürü şaşkınlık duyduklarını" belirten oyuncular, meydana gelen trajediden ötürü üzüntü duyduklarını ifade etti.

Geçen yıl Backstage dergisinde filmin içeriği, "tarihi Arap çölünde macera" konulu olarak tanıtılmış, film 'Çölün Savaşçıları' ismiyle verilmişti.

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