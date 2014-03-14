'Olay anında elektrikler kesildi' iddiasına yanıt

Kasımpaşa'da 12 Mart akşamı yaşanan elektrik kesintilerinin arıza kaynaklı olduğu ve kabloların kısa devre sonucu hasar görmesinden meydana geldiği bildirildi 22 yaşındaki Burak Can Karamanoğlu, İstanbul'daki Berkin Elvan protestoları sırasında silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, olay anında bölgede elektriklerin kesildiği iddiasını, "Dün Kasımpaşa'da gencecik çocuğumuz öldürüldü ama öldürülmeden önce bütün elektrikler söndürülüyor kimin ateş ettiği belli değil... İktidardan gidecek o da biliyor gideceğini. Provokasyonlarla ayakta durmaya çalışıyor. Hitlerin yöntemi gibi" sözleriyle dile getirmişti.

Bu iddia üzerine, Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den Kasımpaşa'da 12 Mart akşamı yaşanan kesintilerle ilgili bir açıklama geldi.

Şirketten, yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"12.03.2014 tarihinde Kasımpaşa'da saat 20.03'te meydana gelen kesintiler arıza kaynaklı olup, kabloların kısa devre sonucu hasar görmesinden meydana gelmiş ve tesisin bakım-onarımı yapılarak, kesintiden etkilenen Hacı Hüsrev Mahallesi, Feriköy Yayla Meydanı Caddesi, Piyalepaşa çöp arıtma tesisi civarına 21.40'ta enerji verilmiştir.

Beyoğlu İlçesi Kaptanpaşa, Piyalepeşa Mahallesi, Fatih Sultan Caddesi, Üst Baruthane Caddesi, Geceler Sokağı, Büyükaltaybaşı Sokağı, Çiftçiler Aralığı, Akçay Sokak, Kulaksız Caddesi, Tepeüstü Sokağı, Yıldırım Sokağı, Fatih Sultan Minberi Caddesi, Okçular Tekkesi'nde meydana gelen arızaların onarımı ise 13.03.2014 tarih, saat 12.00'ye kadar devam etmiştir."