"Olası yaptırım korkusu": Bakanlıkla ilişkili yurt dışında kurulan kamu şirketlerinin Türkiye’ye getirilmesi gündemde

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek torba teklif ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilişkili olarak yurt dışında kurulan kamu şirketlerinin Türkiye’ye getirilmesi öngörülüyor.

Teklifin komisyon görüşmelerinde, bakanlığın Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Süleyman Önel, şirketlerin yurtdışında faaliyet göstermek üzere kurulduğunu belirtirken, Türkiye’deki yasaları eleştirdi. Önel, şirketlerin Türkiye’ye getirilmek istenmesinin gerekçesi olarak ise “yaptırım tehdidini” gösterdi. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da, “Bu durum, dış politikada yaşanan sorunların yansımasıdır. Devlet korkmuş, yurt dışındaki şirketlerini Türkiye’ye taşıyor” dedi.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, CHP’li Bakırlıoğlu, yurtdışında kurulan şirketlerin “vergi cennetlerinde kurulan kamu şirketleri” olduğunu belirtirken, “Türkiye’ye getirilecek şirketlerin her türlü mali ve idari denetimden; kamu ihale yasası ve vergi mevzuatından muaf tutulacağını” kaydetti. Bakırlıoğlu, “Bunlar devlete ait kurumlar. Bu şirketler Türkiye’de olacak, sanki yurtdışındaymış gibi birçok imtiyaz verilecek, hiçbir mevzuata tabi olmayacak, denetlenmeyecek. Bu durum, aynı zamanda dış politikada yaşanan sorunların yansımasıdır. Türkiye hiçbir döneminde bu kadar dış yaptırım tehdidi altında kalmamıştır. Devlet korkmuş, yurt dışındaki şirketlerini Türkiye’ye taşıyor” dedi.

Türkiye’de en çok değiştirilen kanunların kamu ihale, imar ve maden kanunları olduğuna dikkat çeken Bakırlıoğlu, teklif ile “Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ve bağlı ortaklıkları ile yurt dışında kurdukları şirketlerin” de Kamu İhale Kanunu’ndan muaf olacağına dikkat çekti.