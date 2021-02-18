“Olası İstanbul depreminde 200 bin binanın hasar alması, bundan 3 milyon insanın etkilenmesi bekleniyor”

AKP Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu başkanlığında toplanan TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, yapılan çalışmalar doğrultusunda bugüne kadar bilinen hasar görecek bina sayısının dört katı çıktığını ifade etti. Bu sayının Silivri bölgesinde de 2 katına çıktığını söyleyen Polat, beklenen İstanbul depreminde 200 bin binanın orta ve ağır hasar almasının beklendiğini, bunun da 3 milyon insanı etkileyebileceğini aktardı.

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman da olası 7,5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosunda İstanbul'daki binaların beşte birinin olası depremde kullanılamaz hale geleceğini, 48 bin binanın ağır hasar almasının beklendiğini, göçme riskinin de bu binalarda olmasının öngörüldüğünü dile getirdi. Kahraman, “Tahmin çalışmasına göre 120 milyar liralık ekonomik kayıp, depremin etkisiyle birlikte oluşacak” dedi.

"Esenler'de 41 bin bağımsız birimin acilen dönüşmesi gerekmektedir"

Esenler Belediyesi’nin mevzut yapı durumu ve olası risklerine karşı sunum yapan belediyenin Kentsel Dönüşüm Müdürü İbrahim Aslan, yapı stokunun büyük kısmının 1970 ve 1980’li yıllarda kırsaldan kentlere yaşanan göç sonucunda, mühendislik hizmetlerinden yoksun ve plansız biçimde oluştuğuna dikkati çekti. İlçedeki bina yaşının ortalama 33 olduğunu belirten Aslan, “Meri imar planında donatı alanında kalan ve yerinde dönüşümü mümkün olmayan 16 bin 846 bağımsız birim, 1999 yılı öncesi yapılan ve yapı ömrünü tamamlayan 24 bin 444 bağımsız birim olmak üzere toplam 41 bin 290 bağımsız birim acilen dönüşmesi gerekmektedir” dedi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise "Depremden önce 1 harcarsınız, depremden sonra aynı duruma gelebilmek için 7 harcarsınız. Kaybettiğimiz canlar da var. Deprem öncesine odaklanmak gibi bir yükümlülüğümüz bulunuyor” diye konuştu.