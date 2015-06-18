Olası erken seçimde AKP'de 26 isim, üç dönem kuralına takılacak, 70 üç dönemlik TBMM'ye dönebilecek

YSK’nın resmi seçim sonuçlarını açıklamasının ardından TBMM’de yemin töreni ve Meclis Başkanı seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başbakan Ahmet Davutoğlu’na hükümet kurma görevi vermesi beklenirken, olası bir erken seçim de Ankara kulislerinde konuşulan senaryolar arasında… Ancak bu durumda AKP tüzüğünde yer alan 3 dönem kuralı, beklenmedik bir şekilde 26 vekilin aday olmasına engel olacak. Erken seçime gidilirse, kısa bir süre içinde üç dönemlik durumuna gelecek olanlar arasında Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı İdris Güllüce’nin de aralarında bulunduğu 26 milletvekili yer alıyor. Erken seçim senaryosuna göre, tüzük gereği 7 Haziran’da seçime giremeyen ve aralarında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın da bulunduğu 70 AKP’li aday olabilecek.

Milliyet’ten Şebnem Hoşgör’ün haberine göre, koalisyon arayışlarının sonuç vermemesi halinde seçimin tekrarlanması olasılığı AKP’li eski ve mevcut pek çok milletvekilini yakından ilgilendiriyor. 7 Haziran seçiminde AKP’den aralarında Cemil çiçek, Bülent Arınç, Beşir Atalay, Ali Babacan, Bekir Bozdağ, Salih Kapusuz ve Hüseyin Çelik gibi partinin ağır toplarının da bulunduğu 70 isim, tüzükteki üç dönem sınırı nedeniyle yeniden aday olamamıştı. Partinin tecrübeli kadrosunu bir anlamda tasfiye eden üç dönem kuralı nedeniyle, 25. dönemde benzer bir sendromun yaşanmaması için AKP yönetimi 7 Haziran listelerinde 2. dönemini tamamlayıp 3. dönemine başlayacak pek çok isme de yer vermemişti. Parti yönetimince aday listelerine 7 Haziran’la birlikte 3. dönemine girecek sadece 26 isim alındı.

Seçim sonrası oluşan tabloyla birlikte koalisyon hükümeti olasılığının yanı sıra erken seçimin de gündemde olması ise AKP’de üç dönem kuralının yeniden tartışılmasına yol açtı.

AKP tüzüğüne göre üç dönem milletvekilliği yapan, bir dönem ara vermeden yeniden aday olamıyor. 25. dönem parlamentosunun Meclis Başkanlık Divanı’nın oluşumunun ardından başlayacak anayasadaki 45 günlük süre içinde hükümetin kurulamaması halinde Cumhurbaşkanı’nın kararıyla seçimlerin yenilenmesi yoluna gidilmesi ya da siyasi çevrelerce dillendirilen, “yeni bir hükümet kurulsa dahi uzun ömürlü olmaz en geç 2 yıl içinde seçime gidilir” tezinin doğru çıkması durumunda, 7 Haziran’da zorunlu olarak Meclis’e veda eden 70 isim için “ara verme” dönemi jet hızıyla tamamlanmış olacak. 26. dönem parlamentosu için yapılacak seçimlerle birlikte 70 isme yeniden milletvekili adaylığı yolu açılacak.

Ancak 70 ismi sevindirecek bir erken seçim, eğer bu süreçte AKP tüzüğündeki üç dönem sınırlaması kaldırılmazsa ise, bu kez de 22 ve 23. dönemde milletvekilliği yapıp 7 Haziran’da yeniden seçilen 26 milletvekili ismi üzecek. Çünkü 25. dönemle birlikte üç dönemini tamamlamış olacak 26 isim tüzük kuralı uyarınca yeniden aday gösterilemeyecek.