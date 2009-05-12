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Spor

Olan Korkmaz'a oldu..

Bülent Korkmaz, Başkan Adnan Polat istemeyince UEFA Kupası'nı kaptan olarak kaldıran kişi olarak kupa teslim törenine katılamadı

12 Mayıs 2009 03:00



İstanbul'daki UEFA Kupası Teslim Töreni'ne davetli olan Bülent Korkmaz, Başkan Adnan Polat istemeyince kupayı kaptan olarak kaldırın kişi olarak törene katılamadı...


Galatasaray Yönetimi'nin ve özellikle Başkan Adnan Polat'ın, Futbol Federasyonu ile yaşadığı gerilimin her geçen gün ayrı bir skandal beliriyor. Geçtiğimiz 23 Nisan tarihinde, UEFA Başkanı Michael Platini'nin de katıldığı, UEFA Kupası Teslim Töreni'nde, Galatasaraylılar'ın içini burkacak şok bir olay yaşandığı ortaya çıktı.

Törende davetliler arasında Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Korkmaz en başlarda yer alıyordu. Kupayı kaptan olarak kaldıran fubolcu olarak Bülent Korkmaz davetliydi. UEFA Başkanı Michael Platini, Bülent Korkmaz aracılığıyla kupayı İstanbul'a teslim edecekti. Futbol Federasyonu bu yüzden Bülent Korkmaz'ı resmi davetli olarak çağırdı. Bu törene katılmyı düşünen Bülent Korkmaz'a ise başkan Adnan Polat'tan veto geldi.

Polat, Futbol Federasyonu ile yaşanan gerilimden dolayı Galatasaray Teknik Direktörü'nün törene katılmasını istemedi. G.Saray'daki geleceği pamuk ipliğine bağlı olan Bülent Korkmaz'da direnip, başkanın isteğine karşı koyamadı ve törene katılmadı. Böylece UEFA Kupası'nı kaptan olarak kaldıran kişi olan Bülent Korkmaz 9 yıl aradan sonra içini burkan bir gelişme sonrasında UEFA Kupası'na ikinci defa el süremedi ve kulübünü önemli bir törende temsil edemedi.

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