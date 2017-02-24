Olağanüstü toplanan HDP MYK’dan kararlar

HDP, olağanüstü toplanan Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) aldığı kararları paylaştı.

HDP, partilerine yönelik baskıya “örgütlülüğümüzü pekiştirerek; Türkiye demokrasi ve barış güçleri ile ortak davranarak cevap verilmesi” kararını aldı.

Referandum sürecinin de değerlendirildiği toplantının sonuç metninde “Bu doğrultuda AK Parti’ye oy ve gönül vermiş yurttaşlarımız başta olmak üzere, hangi partiye oy verirse versin demokrat ve vicdan sahibi tüm yurttaşlarımıza, ortak ve eşit geleceğimizi güvenle kurabilmek için ’HAYIR’ oyu verme ve umudu büyütmeye katkıda bulunma çağrısını yapıyoruz” ifadelerine yer verildi.

HDP MYK tarafından paylaşılan sonuç metni şöyle:

Bugün Olağanüstü toplanan Merkez Yürütme Kurulumuz, son iç ve dış siyasal gelişmeleri değerlendirdi ve aşağıdaki kararları kamuoyuyla paylaşmayı uygun gördü:

1. Eş Genel Başkanımız Figen Yüksekdağ’ın 21 Şubat 2017’de milletvekilliğinin düşürülmesi, hukuksuzluğu ve usulsüzlüğü alışkanlık haline getirmiş olan hükümetin yeni bir Anayasa ve Meclis İç Tüzük ihlalidir. Aynı zamanda 1960’lardan bu yana Meclis’te geliştirilmiş olan demokratik siyaset teamüllerinin bu iktidar tarafından tacizkar bir şekilde çiğnenmesidir ve bu alanda tek kadın Genel Başkan olan bir siyasetçiye yönelik ağır bir saldırıdır.

Vekillerimize yönelik hem iç hem de uluslararası hukuku ve demokratik sözleşmeleri çiğneyen bu tacizlerin, bizleri demokratik siyaset alanından dışlama çabalarının HDP’yi demokratik duruşundan ve ilkelerinden uzaklaştıramayacağını bir kez daha kararlı bir şekilde vurguluyoruz. Meşruiyeti ve hukukiliği olmayan bu karar karşısında iç ve uluslararası hukuk nezdinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir kez daha söylüyoruz ki, bu karar butlandır, halklarımızın vicdanında yok hükmündedir.

Bu saldırılara demokratik siyaset alanını geliştirerek; özgürlük, eşitlik, barış ve adalet mücadelemizi; sorunlarımıza müzakereci bir anlayışla demokratik siyasal çözümler üretme tutumumuzu güçlendirerek; örgütlülüğümüzü pekiştirerek; Türkiye demokrasi ve barış güçleri ile ortak davranarak cevap vereceğiz.

2. Parti Sözcümüz Ayhan Bilgen’in hukuksuz bir biçimde cezaevinde rehin tutulmasının ardından, HDP’nin sesini ve politikalarını dile getirmek, bu döneme ilişkin adımlarımızı ve politikalarımızı halklarımızla paylaşmak üzere Urfa Milletvekilimiz Osman Baydemir’i Parti Sözcüsü olarak belirliyoruz. Hiç bir koşulda özgürlük, eşitlik ve adalet mücadelesinin bayrağını düşürmeyeceğiz.

3. Eş Genel Başkanlarımız şahsında partimize ve bizlere gönül veren halklarımıza sorumsuzca ve soysuzca saldıranları kınıyoruz. Tüm siyasetçileri sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyoruz. Bu tür saldırılarla örneğin Nusaybin’de yaşanan ağır insan hakları ihlallerinin üstü örtülemez. Bu ihlalleri dile getirmekteki kararlılığımız engellenemez ve gölgelenemez.

4. Türkiye’nin ve toplumun geleceğini belirleyecek olan 16 Nisan referandumunda ‘HAYIR’ sonucunun çıkması için tüm demokrasi güçleriyle birlikte, örgütlülüğümüzü ve mücadelemizi yükseltme kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Bütün vekillerimiz, her düzeydeki parti yöneticilerimiz ve üyelerimizle referandum çalışmalarını yoğunlaştıracak, halklarımızla buluşmayı sürdüreceğiz. Komşumuzdan başlayarak, işyerlerinde, evlerde, mahallelerde, sokaklarda bu çalışmaları büyüteceğiz.

HAYIR’ sonucunun çıkması Türkiye’de yaşayan herkesin yeni ve demokratik bir geleceğe, istikrara ve huzura ulaşmamızı sağlayacak en önemli adım olacaktır. Her bir ‘HAYIR’ oyu hukuksuzlukları, yolsuzlukları, insan hakları ihlallerini yapan; ülkeyi hem içerde hem de dışarda savaş politikalarına yönlendiren ve barış karşısında savaşı tercih eden bu siyasi iktidara ‘dur’ deme imkanını sağlayacaktır.

Bu doğrultuda AK Parti’ye oy ve gönül vermiş yurttaşlarımız başta olmak üzere, hangi partiye oy verirse versin demokrat ve vicdan sahibi tüm yurttaşlarımıza, ortak ve eşit geleceğimizi güvenle kurabilmek için ’HAYIR’ oyu verme ve umudu büyütmeye katkıda bulunma çağrısını yapıyoruz.