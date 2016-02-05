Olağanüstü kurultay isteyen MHP'liler mahkemeye başvurdu

MHP'de topladığı 543 imzayla olağanüstü kurultay isteyen muhalefet Genel Merkez'den yanıt alamayınca, muhaliflerin avukatları "Kurultay Çağrı Heyeti" oluşturularak partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi mahkemeye taşındı. Dava dilekçesinde 3 kişinin "Kurultay Çağrı Heyeti"nde görevlendirilmesi talebi yer aldı.

Radikal'in haberine göre, dilekçede geçmiş dönemlerdeki yerel mahkeme, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi emsal kararlarına da atıfta bulunuluyor. Dilekçenin, “talep” bölümünde ise Siyasi Partiler Yasası ve MHP tüzüğü ile atıfta bulunulan Medeni Kanun ile Dernekler Kanunu’ndaki ilgili hükümlere değinilen dilekçede, olağanüstü kongre talebinin yerine getirmek üzere bir “çağrı heyeti”(kayyum) oluşturulması isteniyor. Dava dilekçesinde, delegeler arasından belirlenecek 3 kişinin "Kurultay Çağrı Heyeti"nde görevlendirilmesi talebinde bulunuldu.

Genel Başkanlık için yarışacaklarını açıklayan Meral Akşener, Sinan Oğan ve Koray Aydın, olağanüstü kurultayda genel başkanlık seçimine izin vermeyen tüzük değişikliği kurultayının toplanması için 543 imza toplayarak bunları Genel Merkez’e sunmuştu. Ancak tavrını daha önce “Kurultay toplanmayacak” diye net bir dille açıklayan MHP yönetimi bu talebe resmi bir yanıt vermemişti.

Ne olacak?

Konunun yargıya taşınmasından sonra mahkeme, MHP Genel Merkezi'ne tebligatta bulunacak. Sonrasında ya Genel Merkez’den yazılı olarak savunma istenmesi ya da bir duruşma günü belirlenmesi bekleniyor. Muhalefet cephesinde avukatların tahmini 1 ay ile 45 gün arasında bir sürede duruşma günü belirlenmesi. Kurultaya ilişkin kararın ise 2 ay sonra çıkacağı tahmin ediliyor.

Eğer mahkeme muhalefet cephesini haklı bulur ve 3 kişilik kayyum heyeti atarsa kurultay süreci başlayacak. Çağrı heyeti kurultay tarihini belirleyecek ve tüzük değişikliği için olağanüstü kurultay toplanacak.

Tüzük kurultayının toplanması da MHP’de Genel Başkan ve yönetim değişikliğinin kesin olduğu anlamına gelmiyor. Eğer muhalefet bu kurultayda tüzük değişikliği kararını çıkarabilecek sayıda delege oyu alabilirse ancak o zaman yeniden bir tarih belirlenip olağanüstü kurultaya gidilebilecek.

Bu aşamaya kadar ortak hareket edecek adaylar arasında yarış da bu aşamada başlayacak. Mahkeme muhalefetin kurultay talebini haklı bulmazsa Genel Merkez tarafından açıklandığı gibi Olağan Kurultay 2018 yılında yapılacak.