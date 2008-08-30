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Dünya

Olağanüstü AB zirvesi öncesi Rusya’dan uyumlu mesajlar

Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, İngiltere Başbakanı Gordon Brown ile telefon görüşmesi yaptı ve Avrupalıları, Gürcistan hükümetinin icraatlarını izlemek için dah

30 Ağustos 2008 03:00

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Medvedev ile Brown'ın telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanının, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT), Gürcü hükümetinin faaliyetlerini izlemek için ek gözlemci göndermesini istediği belirtildi.

 

Açıklamada, Medvedev'in bu vesileyle AB ve diğer uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapıcı bir diyalog içinde girmeyi hesapladığını dile getirdiği de kaydedildi.

 

Öte yandan, Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in de AB'ye Rus-Gürcü krizini objektif değerlendirme çağrısında bulunduğu bildirildi.

 

Putin, Brüksel'de hafta başında yapılacak ve Gürcistan meselesinin ele alınacağı olağanüstü AB zirvesine 2 gün kala Alman ARD televizyon kanalına yaptığı bu açıklamasında, "Avrupalılar, pazartesi günü durumu gerçekten objektif olarak değerlendirmeli" dedi ve zirveye aklın damgasını vurmasını umduklarını kaydetti.

 

Putin ayrıca, Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Güney Osetya'yı ilhak etmek gibi bir niyetinin olmadığını da belirterek, Gürcistan'daki durumun denetim altına alınmasının ilkelerinin saptanmasını takiben Rus birliklerinin Gürcü topraklarındaki tampon bölgelerden çekileceğini de ifade etti.

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