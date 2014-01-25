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Dünya

Okyanus'ta ortaya çıkan ada 30 kat büyüdü!

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir dinî grup, Japonya'da ortaya çıkan adanın, günahkârların tövbe etmesi için Tanrı'nın gönderdiği bir işaret olduğuna inanıyor

25 Ocak 2014 11:34

Japonya'da okyanus dibindeki bir yanardağın geçen yıl Kasım ayında patlaması ardından ortaya çıkan bir ada büyümeye devam ediyor. Bu hafta yayınlanan yeni fotoğraflar, adanın, ilk ortaya çıktığı günlere kıyasla 30 kat büyüdüğünü ve yakınındaki bir diğer adayı yutmakta olduğunu ortaya koydu.

Başkent Tokyo'ya bin kilometre mesafedeki adanın daha da büyümesi durumunda Japonya'nın karasularının sınırının değişebileceği belirtiliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre bilim insanları, ilk ortaya çıktığında okyanusun ortasında, yanardağın küçük bir çıkıntısı olarak görülen adanın su üstünde kalmayı başaramayacağını ve yeniden okyanusa gömüleceğini tahmin ediyorlardı.

Ancak bu beklenti nedeniyle resmen isim verilmeyen ada, o günden bu yana büyümeye devam ediyor.

Ada, sosyal medyada, bazı açılardan bakıldığında ünlü çizgi karakter Snoopy'e benzediği için bu isimle anılmaya başlandı.

Bu hafta yayınlanan yeni fotoğraflar, adanın, ilk ortaya çıktığı günlere kıyasla 30 kat büyüdüğünü ve yakınındaki bir diğer adayı yutmakta olduğunu ortaya koydu.
 
Bu nedenle Japonya Sahil Güvenlik Dairesi, ülkenin karasularının sınırını değiştirmek gerekebileceğini belirtiyor.

Pasifik'te Japonya'nın toprakları bu ada ile genişlemeye devam ederken, bilim adamları incelemelerini sürdürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir dinî grup, ortaya çıkan adanın, günahkârların tövbe etmesi için Tanrı'nın gönderdiği bir işaret olduğuna inanıyor.

 

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