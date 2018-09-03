Okyanusta kaybolan 'hayalet gemi' 9 yıl sonra ortaya çıktı

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Son olarak 2009 yılında Tayvan sahilinde görülen Endonezya bandıralı Sam RAtulangi PB 1600 isimli, Myanmar’ın Thama Seitta bölgesinde yaşayan balıkçılar tarafından kıyıdan 11 kilometre açıkta bulundu.

Gemiye giren balıkçılar geminin boş olduğunu fark ettiklerinde sahil güvenlik yetkililerine haber verdi. Bölgede araştırma yapan Myanmar donanması, 177.35 metre uzunluğunda ve 27.91 metre genişliğindeki 26.510 tonluk yük gemisinin 13 Ağustos’tan bu yana, yaklaşık 80 kilometre mesafede bulunan Independence isimli römorkör tarafından çekildiği bilgisine ulaştı.

Independence teknesindeki 13 kişilik Endonezyalı mürettebat, donanmaya verdikleri ifade de geminin Bangladeş’e götürülmesinin ve burada parçalarına ayrılarak satılmasının planlandığını ancak kablolardan birinin kopmasının ardından gemiyi terk etmeye karar verdiklerini söyledi.

Eleven Myanmar internet sitesinde yer alan haberde, geminin sahibinin Malezyalı olduğunun düşünüldüğü belirtildi.