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Dünya

Okyanusta beş yıldızlı sefalet sona erdi

İtalyan denizcilik şirketi Costa Crocera’nın Costa Allegra yolcu gemisi, geçen ay İtalya’da batan kardeşi Costa Concordia’dan şanslı çıktı

02 Mart 2012 08:54

T24- İtalyan denizcilik şirketi Costa Crocera’nın Costa Allegra yolcu gemisi, geçen ay İtalya’nın Giglio adası yakınlarında batan kardeşi Costa Concordia’dan şanslı çıktı.

 

Hürriyet'ten Reha Erus'un haberine göre, yaklaşık bin yolcu ve mürettebat ile Madagaskar ile Seyşel Adaları arasında sefer yapan gemi, Hint Okyanusu’nun ortasında makine dairesinde 3 gün önce geceyarısı çıkan yangının ardından motoru durunca sürüklenmeye başlamıştı.

Elektriksiz kalan lüks geminin yolcuları 35 dereceyi bulan sıcakta havalandırmasız,  susuz, yemeksiz, sefalet ve korku içinde üç günlük yolculuğun ardından dün karaya ulaştı.

Costa Allegra’nın yardım çağrısına koşan Fransız balıkçı teknesi ‘Trevignon’un, Seyşeller’e bağlı Mahe adasındaki Port Victoria’ya kadar çektiği gemide bulunan yolcular ve mürettebat da, böylece sağ salim karaya ayak bastılar

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İtalyanCosta CroceraCosta Allegrayolcu gemisiGiglioSeyşel AdalarıHint Okyanusu

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