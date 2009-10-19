Okyanusta 76 kişinin ölüm-kalım savaşı

Pasifik'te bir yük gemisindeki 76 kişinin haftalardır süren ölüm-kalım savaşı, Kanada polisinin Vancouver Adası açıklarında düzenlediği operasyonla sona erdi.



Kanada Kraliyet Atlı Polisine (RCMP) bağlı Acil Müdahale Timi'nin rutin kontrollerinde şüphelendiği bayraksız ve bandırası bilinmeyen Ocean Lady isimli yük gemisine, Kanada karasularına izinsiz girdiği gerekçesiyle operasyon düzenlendi.



Kanada Donanmasına bağlı Regina Fırkateyni'nin de katıldığı operasyonda, Sri Lankalı oldukları belirtilen yolcu ve mürettebattan oluşan 76 kişi, yetkililere mülteci olduklarını beyan ettiler.



RCMP ekibinden Al Macİntyre, haftalardır denizle boğuşan mültecilerin derhal sağlık kontrolünden geçirildiklerini ve gözaltı merkezinde tutulduklarını söyledi.



Al Macİntyre, 76 kişinin, Kanada Göçmenlik ve Mültecileri Koruma Kanunu hükümlerine göre işlem göreceklerini bildirdi.