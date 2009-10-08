Okyanusta 3 büyük deprem!

Güney Pasifik’teki Vanuatu ada grubunda 3 büyük deprem meydana geldi.



Geçen hafta Güney Pasifik ülkesi Amerikan Samoası’nda meydana gelen 8,3 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgeden üç deprem haberi daha geldi.



7, 8 büyüklüğündeki depremin ardından 7,7 ve 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Güney Pasifik’teki Vanuatu ada grubunun, 370 kilometre açığında meydana gelen depremlerin ardından Yeni Zelanda, Fiji ve Papua Yeni Gine'yi de kapsayan bölge için yapılan tsunami uyarısı geri çekildi.



Denizin 33 kilometrelik derinliğinde meydana gelen depremin, can veya mal kaybına neden olup olmadığı konusunda henüz net bir bilgi yok.



