Okyanus'ta 254 kişiye dava

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Okudan ile hastane başhekimleri, doktor ve müfettiş gibi 254 kişi hakkında, yağma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmadan dava açıldı. İddianame’de Okyanus Şirketler Grubu Başkanı Nusret Argun’un 4 yıl içinde inanılmaz artan mal varlığına dikkat çekildi.



Konya'da Okyanus Şirketler Grubu’na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında şirketin yönetim kurulu başkanı Nusret Argun, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan ile bazı dekanlar, çok sayıda hastane başhekimi, doktor, müfettiş ve AKP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burhanettin Çoban’ın da bulunduğu 45’i tutuklu, 5’i aranan 234 kişi hakkında dava açıldı.



Mallara müsadere



Savcı, 756 sayfalık iddianamede, Argun hakkında toplam 1205 yıl, evinde 1 milyon TL çıktığı iddia edilen Okudan için 28 yıl hapis ile elde ettikleri malların müsaderesini istedi. Argun, ’örgüt kurmak, ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırma, yağma, rüşvet vermek, ticari sırrın açıklanması, özel belgede sahtecilik, soruşturmanın gizliliğini ihlal’ suçlarından yargılanacak. İddianamede, Konya’da ’enerji, turizm, inşaat-taahhüt, konut, alışveriş merkezleri, servis hizmetleri, sağlık ve plastik’ alanlarında faaliyet gösteren Okyanus Şirketler Grubu’nun çeşitli illerde girdiği ’tıbbi malzeme, temizlik, güvenlik, yemek ve doğalgaz dağıtım ihalelerinden devleti yaklaşık 350 milyon lira zarara uğrattığı’ öne sürüldü.



Mayısta başlıyor



Savcı, Argun Ailesi ile Okudan’ın da aralarında bulunduğu 29 sanığın kara para akladıkları iddiasıyla sürdürülen çalışmalar ve yazışmaları ile banka kayıtlarının Maliye Bakanlığı’nın Mali Suçları Araştırma Kurumu’na (MASAK) gönderilmek üzere soruşturma kapsamına alındığını da belirtti. Sanık sayısının fazla olması nedeniyle duruşmalar, şu anda idare mahkemeleri ve icra müdürlüklerinin bulunduğu eski adliye binasında yapılacak. Mayıs ayında görülmeye başlanacak davada önce tutuklu, daha sonra tutuksuz sanıkların yargılaması yapılacak.



İnanılmaz servet iddianamede



Nusret Argun’un 4 yıl içindeki mal varlığındaki artışa iddianamede yer verildi. 2004 yılında 6 gayrimenkulü bulunan Nusret Argun’un 2008’deki mal varlığı şöyle:



Nusret Argun’a ait 34 milyon 300 bin TL şirket hissesi.



Eşi ev kadını Fikriye Argun’a ait 11 milyon 900 bin TL şirket hissesi.



Üniversite öğrencisi oğlu Ömer Kazım Argun’a ait 11 milyon 899 bin 600 TL şirket hissesi.



Memur kızı Ayşenur Argun’a ait 11 milyon 899 bin 600 TL şirket hissesi.



Argun ve ailesine ait 142 gayrimenkul kaydı.



Yine kendi, eşi ve çocukları adına 6 lüks araç, 5 ayrı şirkette hisse.