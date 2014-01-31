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Dünya

16 ay kaplumbağa kanı içerek hayatta kaldı

16 ay sonra karaya vuran Jose Ivan'ın hikayesi, Tom Hanks'in başrol oynadığı Cast Away (Yeni Hayat) filmine benziyor

31 Ocak 2014 20:49

Meksika'dan El Salvador'a gitmek üzere fiberglas bir tekneyle yola çıkan ve 16 ay boyunca tam 13 bin kilometre denizde sürüklendikten sonra Pasifik'teki minik bir adada kıyıya vuran Jose Ivan, denizin ortasında hayatta kalmak için elleriyle avladığı kuş, balık ve kaplumbağaları yedi, su ihtiyacını ise kaplumbağa kanı içerek karşıladı.
İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, "saç ve sakalı bir hayli uzamış, sadece İspanyolca konuşabildiği" belirtilen Ivan, Büyük Okyanus'un Ebon Atoll adası civarındaki kayalıklarda bölge halkı tarafından bulundu. Bir arkadaşıyla birlikte Meksika'dan El Salvador'a gitmek üzere fiberglas tekneyle yola çıkan adam, 16 ay boyunca tam 13 bin kilometre denizde sürüklendikten sonra Pasifik'teki minik bir mercan adasında kıyıya vurdu.
Ivan'ın sağlık durumunun çok iyi olmadığı ve gözetim altında tutularak bolca su içirildiği açıklandı. 
Gerek talihsiz yolculuğu, gerek kurtuluşu, gerekse teknenin nasıl olup da bu kadar sürüklenebildiği konusuyla ilgili şu an için elde çok az bilgi bulunuyor. Adamın kıyıya vurduğu Ebon Mercan Adası'na inebilen tek uçak tamirde olduğu için Jose'nin oradan alınması da sadece bir tekne gönderilmesiyle mümkün olacak.

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