-OKYANUSA RADYASYONLU SUYUN AKMASI DURDURULDU TOKYO (A.A) - 06.04.2011 - Japonya'nın kuzeydoğusunda, 11 Martta meydana gelen deprem ve tsunami felaketlerinin ardından zarar gören Fukuşima nükleer santralinden, Pasifik Okyanusu'na yüksek radyasyonlu suyun akması durduruldu. Santrali işleten Tokyo Elektrik Şirketinin (TEPCO) internet sitesinde yayımlanan açıklamada, santralin duvarında açılan ve yüksek radyasyonlu suyu Pasifik Okyanusu'na akıtan deliğin kapatıldığı belirtildi. Hükümet sözcüsü Yukio Edano, Fukuşima Daiçi nükleer santralı yakınındaki deniz suyunda kabul edilebilir miktarın 7,5 milyon katı radyasyon belirlendiğini söylemişti.