T24 LogoT24 Logo
Dünya

OKYANUSA RADYASYONLU SUYUN AKMASI DURDURULDU TOKYO (A.A)

06 Nisan 2011 11:36

-OKYANUSA RADYASYONLU SUYUN AKMASI DURDURULDU TOKYO (A.A) - 06.04.2011 - Japonya'nın kuzeydoğusunda, 11 Martta meydana gelen deprem ve tsunami felaketlerinin ardından zarar gören Fukuşima nükleer santralinden, Pasifik Okyanusu'na yüksek radyasyonlu suyun akması durduruldu. Santrali işleten Tokyo Elektrik Şirketinin (TEPCO) internet sitesinde yayımlanan açıklamada, santralin duvarında açılan ve yüksek radyasyonlu suyu Pasifik Okyanusu'na akıtan deliğin kapatıldığı belirtildi. Hükümet sözcüsü Yukio Edano, Fukuşima Daiçi nükleer santralı yakınındaki deniz suyunda kabul edilebilir miktarın 7,5 milyon katı radyasyon belirlendiğini söylemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24