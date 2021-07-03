Okyanusa acil iniş yapan Boeing 737 tipi kargo uçağının pilotları kurtarıldı

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Hawaii yakınlarında Boeing 737 tipi kargo uçağıyla denize acil iniş yapan pilotlar kurtarıldı.

Uluslararası ajansların aktardığına göre pilotlardan biri parçalanan uçağın kuyruğunda bulunurken diğer pilot da kurtarma ekipleri gelene kadar yüzen bir pakete tutundu.

Federal Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Pilotlar motor sıkıntısı yaşadıklarını bildirdi ve Honolulu'ya dönmeye çalışırken uçağı suya indirmek zorunda kaldılar" dedi.

FlightAware.com verilerine göre 810 numaralı Transair uçağı Honolulu'dan Maui'ye gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra Honolulu'ya dönmek için manevra yaptı.

Kısa süre sonra acil iniş yapan uçağa doğru sahil güvenlik ekipleri gönderildi. Uçakta sadece iki kişinin bulunduğu ve ikisinin de kurtarıldığı bildirildi.

Yerel saat ile sabah 2.30'da sahil güvenlik helikopterleri uçağı buldu. İki pilot da karaya çıkarılıp hastaneye götürüldü.