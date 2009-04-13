Okyanus ötesi uçamayan başkomiser döndü!

Yüksek lisans için gittiği ABD'de 'Okyanus ötesi uçamaz' raporuyla 8 yıl kalan Başkomiser Emrullah Uslu nihayet Türkiye'de. Taraf'taki yazılarıyla, TSK'nın aralarında bulunduğu pek çok kurumu eleştiren yazılar kalema alan Uslu, terfi sınavında 547. oldu



Akşam gazetesinin haberine göre; Taraf gazetesinde 'Emre Uslu' takma adıyla başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere kurum, kuruluş ve kişileri eleştiren süper Başkomiser Emrullah Uslu'nun sekiz yıldır sürdürdüğü ABD macerası sona erdi. Çeşitli hastanelerden 'Okyanus ötesi uçamaz' raporlarıyla Emniyet kadrosunda ABD'de yaşamayı başaran Uslu sessiz sedasız Türkiye'ye döndü.



Meslektaşları basın açıklaması yapması ya da bir şikayetini dile getirmesi durumunda bile disiplin cezası alırken, Taraf gazetesinde 'Emre' takma adıyla yazan Emrullah Uslu, gelir gelmez ilk iş olarak başkomiserlikten emniyet amirliği rütbesine yükselmek için sınava girdi. Ancak Uslu, 8 yıllık eğitimin ardından sınavda sorulan soruların sadece 56'sına doğru yanıt verirken 44 soruyu yanlış cevapladı.



Genelkurmay'ın 'Genelkurmay andıcının sızdırılması ve TSK'nın ağır bir dille eleştirilmesi' suçlamasıyla yaptığı başvuru üzerine İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Uslu hakkında soruşturma başlatmıştı. Emrullah Uslu'nun terfi alıp almayacağı önümüzdeki hafta belli olacak.



Uslu'nun mesleki geleceğinin ve soruşturma sonucunun ne olacağı merak konusu. Başkomiser Uslu'nun kadrosunun halen Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nda olduğu biliniyor.



'Fethullahçı değilim’ demişti



1999 yılında Polis Akademisi'nden mezun olan Emrullah Uslu, komiser yardımcısı olarak çeşitli birimlerde görev yaptı. Uslu, komiser rütbesine terfi ettikten sonra da EGM Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nda görevlendirildi. Yabancı dil bilen Uslu, yüksek lisans için ABD'deki çeşitli üniversitelere burs başvurusu yaptı. Uslu'nun başvurusuna Utah'tan olumlu yanıt gelince EGM de kendisine iki yıllığına yurtdışı için 'Pasif görev' izni verdi.



Uslu, yüksek lisans amacıyla 2001 yılı ağustos ayında ABD'ye gitti. Burs süresi sonunda Türkiye'ye dönmeyen Uslu, 2003'ten bu yana Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sağlık raporları gönderdi. Uslu için önce herhangi bir işlem yapılmadı.



Uslu, geçen yıl yayın hayatına başlayan Taraf gazetesinde, Polis Akademisi Öğretim Üyesi Önder Aytaç'la ortak imzalı yazılar yazmaya başladı. TSK, Uslu ile ilgili rahatsızlığını Başbakanlık aracılığıyla Emniyet'e bildirdi. Bunun üzerine Uslu'nun personel dosyası incelemeye alındı. Uslu çeşitli açıklamalarında kendisinin Fethullahçı olmadığını ve ABD'de kalmasının da yasal olduğunu vurgulamıştı.

