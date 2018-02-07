'Okuyan adam' heykelinin çalınan gazetesinin yerine yenisi koyuldu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edilen ve elindeki gazetesi çalınan \'okuyan adam\' heykeline Yalova Belediyesi tarafından yeni hazırlanan gazete konuldu. Simit satan \'Demir Bey\' heykelinin çalınan simitlerinin yerine de yenileri hazırlanıyor.

Yalova Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi üzerinde yapılan yenilemeler sonrası caddeye estetik katmak amacıyla konulan \'simit satan\' ve \'gazete okuyan\' insan heykelleri şehir vandallarının hedefi oldu. İlk olarak \'Simit satan adam\' heykelinin simitleri tablasından sökülerek çalındı. Daha sonra da gazete okuyan adam heykeline zarar verildi. Aynı tahribat Toprak Dede olarak bilinen Hayrettin Karaca’nın sahildeki heykeline de defalarca yapıldı.

Simitlerin çalınmasından sonra olayı sosyal medyadan mizahi bir dille duyuran ve simitçi heykelinin adını \'Demir Bey\' koyan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, gazetesi çalınan heykel için de ‘Ordinaryüs’ lakabıyla bir paylaşımda bulunmuştu. Paylaşımında, “Ya okumayı çok seviyoruz, ya da okumayı hiç sevmiyoruz. Çünkü okuyan insan heykelinin elindeki gazetenin çalınmasının başka bir açıklaması olamaz. Demir Bey’in demir simitlerine dadanan hırsızlar şimdi de Ordinaryüs\'ün gazetesine musallat oldular. İkinci baskı gazeteyi hazırlıyoruz, en kısa zamanda Ordinaryüs\'ün yeni gazetesini ulaştıracağız kendisine” diyen Başkan Salman’ın talimatıyla Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi ekipleri kısa bir sürede gazete okuyan adam heykelinin gazetesini tekrar eski yerine monte etti. Demir Bey’in simitlerinin ise yapımı devam ediyor. Kısa süre sonra onlar da yerine konulacak.



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