Okur'un heykeli dikilecek

T24 - NBA takımlarından Utah Jazz'da takımında forma giyen Mehmet Okur'un heykeli, Yalova'da bir lisenin spor salonuna dikilecek.



Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal, gazetecilere yaptığı açıklamada, milli basketbolcu Mehmet Okur, eski milli güreşçi Sırrı Acar ve bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Tuğrul Şener'in kentin yetiştirdiği önemli sporculardan olduklarını söyledi.



Bir önceki belediye yönetimi tarafından başlatılan çalışma kapsamında bu sporcuların heykellerinin yaptırıldığını ifade eden Koçal, heykellerin şu anda depoda bekletildiğini belirtti.



Koçal, ''Heykellerin nereye dikileceğiyle ilgili konuyu Ocak ayı meclis toplantısında görüştük. Meclis, NBA'da oynayan ünlü basketbolcu Mehmet Okur'un isminin Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi'nin spor salonuna verilmesini ve heykelin de bu salonun bahçesine yerleştirilmesini oy birliğiyle kabul etti'' dedi.



Diğer heykeller için henüz netleşmiş bir karar bulunmadığını vurgulayan Koçal, ''Bir dönemin efsane futbolcusu Yalovalı Tuğrul Şener'in heykelini Yalovaspor tesislerinin bahçesine, Dünya Güreş Şampiyonu Sırrı Acar'ın heykelini ise kendi adını taşıyan güreş eğitim merkezinin bahçesine yerleştirmeyi düşünüyoruz. Ancak henüz netleşmiş bir şey yok. Bu heykelleri sahil düzenleme projesi çerçevesinde de değerlendirebiliriz'' diye konuştu.