Okur’lu Jazz Rockets’i yendi

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA), Mehmet Okur'un takımı Utah Jazz, evinde Houston Rockets'i 101-94 yenerken, milli basketbolcu 16 sayı üretti.



Energy Solutions Arena'daki karşılaşmada 36 dakika sahada kalan Okur, 16 sayı, 8 ribaunt ve 2 asist kaydetti. Okur'un takım arkadaşlarından Deron Williams 26 sayı, 14 asist ve 5 ribaunt kaydederken, uzun süreli sakatlıktan sonra sahalara yeni dönen Carlos Boozer da geçen yıl Kasım ayından sonra ilk "double-double"ını yaptı: 20 sayı, 17 ribaunt ve 3 asist.



Ron Artest'in 25 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistlik performansı ise konuk takımı kurtaramazken, Yao Ming'in 19 sayı, 7 ribaunt ve 6 asisti de yenilginin önüne geçemedi.



Jazz, maçın ilk çeyreğini 26-22 geride tamamlarken, devre ise bu takımın 48-46 lehine sona erdi. Karşılaşmanın 3. periyodunu da 75-68 önde bitiren Jazz, sahadan da 101-94 galip ayrılmayı başardı.



Kuzeybatı grubunda 3. sırada bulunan Utah ekibi, bu sezon çıktığı 61 maçta 38 galibiyet, 23 yenilgi aldı. Utah bu maç sonunda, galibiyet serisini 9'a çıkardı.



Ligde alınan diğer sonuçlar şöyle:



Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks: 91-73



Miami Heat - Phoenix Suns: 135-129



New Jersey Nets - Boston Celtics: 111-115



New York Knicks - Atlanta Hawks: 109-105



Oklahoma City Thunder - Washington Wizards: 88-83



Chicago Bulls - Golden State Warriors: 110-88



Dallas Mavericks - San Antonio Spurs: 107-102



Portland Trail Blazers - Indiana Pacers: 107-105



Los Angeles Clippers - Memphis Grizzlies: 95-118



Lige, TSİ sabaha karşı yapılacak 2 maçla devam edilecek.

