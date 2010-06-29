T24- İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, dezenformasyon ve doğru bilgi vermemekle suçladığı gazetelerin boykot edilmesi gerektiğini savunarak, "Okurlar gazeteleri boykot etmeli. Gazetelere okurlarla dalga geçmemeyi öğretmek lazım" dedi.



Berlusconi'nin Brezilya'nın San Paolo kentinde yaptığı bu açıklamalar, İtalyan gazetelerinin büyük bölümünde manşetten verildi.



İtalyan basınını Kanada'daki G-20 zirvesini okurlara doğru yansıtmamakla suçlayan Berlusconi'nin, "G-20 zirvesinde gazetelerin aktardıklarının aksine herşey mükemmeldi. Bana sunulan basın özetlerini okudum. G-20 zirvesinde elde edilen sonuçların tam aksini yazıyorlar. İtalya'da günlerdir, aylardır dezenformasyon yapılıyor. Okurlar bu gazetelere boykot uygulamalı" dediği belirtildi.



Başbakan Berlusconi, 13 Haziran 2009'da işadamlarına hitaben yaptığı bir konuşmada da, "felaket tellallığı yapan medya organlarına reklam vermeme" çağrısında bulunmuştu.



Berlusconi, geçtiğimiz aylarda merkez sol muhalefete ait yayın organlarından La Repubbblica'ya 1 milyon avroluk, L'Unita gazetesine ise 3 milyon euroluk tazminat davası açmıştı.