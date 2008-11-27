Okur'dan ribaunt, Türkoğlu'ndan asist

NBA'e oynanan 13 maçla devam edilirken temsilcilerimiz Mehmet Okur ve Hidayet Türkoğlu da başarılı performanslarını sürdürerek takımlarının galibiyetinde önemli rol oynadılar.



Evindeki 14 maçlık serisi Chicago karşısında yediği son saniye basketiyle son bulan Utah Jazz, Memphis Grizzlies karşısında moral buldu. Jazz, Energy Solutions Arena'daki maçı ilk ve üçüncü çeyreklerdeki etkili oyunuyla 117-100 kazanmayı bildi.



Ev sahibi ekipte temsilcimiz Mehmet Okur, 34 dakika süre aldığı maçı 21 sayı-10 ribauntla 'double-double' yaparak tamamlarken, 7/9 saha içi, 5/6 serbest atış yüzdesi tutturdu. 2 asist yapıp, bir top çalan Mehmet, 2 üç sayılık denemesinde de başarılı oldu. Sakat olan Carlos Boozer'ın yerine ilk 5'te başlayan Paul Millsap sezonun en iyi performansını sergileyerek, 24 sayı-16 ribauntla takımının en skorer ismi oldu.



Utah'ta sakatlığından kurtulan Deron Williams, 11 sayı-15 asistle salonlara dönüş yaparken, Andrei Kirilenko da 17 sayı-3 ribaunt-4 asistle katkı yaptı.



Üst üste dördüncü, son 8 maçında 7. yenilgisini alan Memphis Grizzlies'ta ise 27 sayı-7 ribaunt, O.J. Mayo ise 22 sayı-2 ribauntluk performans sergilediler.



Asist Hido'dan üçlük Lewis'ten



Orlando Magic de son 8 maçta 7. galibiyetini Philadelphia deplasmanında aldı.



İlk yarıyı önde kapamasına karşın son bölümde rakibine yakalanan Magic, geceyi 19 sayı-4 ribaunt-2 asistle tamamlayan Rashard Lewis'in bitime 4.7 saniye kala attığı üç sayılık basketle salondan 96-94 galip ayrıldı.



Son saniyelerde iki kritik serbest atışı sayıya çeviren milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, Rashard Lewis'e galibiyeti getiren basketin asistini de yaparken, 12 sayı-7 asist-5 ribauntla mücadeleyi tamamladı.



Jameer Nelson'un sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta konuk ekip adına Tony Battie 20 sayı-3 ribauntla sezonun en etkili oyununu oynarken, en skorer isim 21 sayı-14 ribauntla 'double-double'larına devam eden Dwight Howard oldu.



Uzun süre geride götürdüğü maçta Iguodala'nın bitime 14 saniye kala boyalı alandan bulduğu sayıyla öne geçmesine karşın, seyircisi önünde boynu bükük ayrılan Philadelphia 76'ers'ta Elton Brand 21 sayı-6 ribaunt, Andre Iguodala 17 sayı-7 asist-6 ribauntla oynadılar.



Toplu sonuçlar



Milwaukee -- Atlanta 96 - 102

Oklahoma -- Cleveland 82 - 117

Charlotte -- Toronto 86 - 93

Golden State -- Boston 111 - 119

Orlando -- Hiladelphia 96 - 94

New York -- Detroit 96 - 110

Phoenix -- Minnesota 110 - 102

Indiana -- Houston 91 - 90

Chicago -- San Antonio 88 - 98

Memphis -- Utah 100 - 117

Miami -- Portland 68 - 106

New Jersey -- Sacramento 116 - 114

Denver -- Clippers 106 - 105

