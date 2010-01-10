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Spor

Okur'dan Dallas'a 14 sayı

NBA'de Utah Jazz'ın deplasmanda Dallas Mavericks'i 111-93'lük skorla geçtiği maçta, milli basketbolcu Mehmet Okur 14 sayı üretti.

10 Ocak 2010 02:00

T24 - NBA'de Utah Jazz'ın deplasmanda Dallas Mavericks'i 111-93'lük skorla geçtiği maçta, milli basketbolcu Mehmet Okur 14 sayı üretti.

American Airlines Center'da 19 bin 922 kişinin izlediği karşılaşmada 26 dakika sahada kalan Mehmet Okur, 14 sayı, 5 ribaunt ve 2 asist ile oynadı. 6 oyuncunun çift haneli sayılara ulaştığı Jazz'ı, etkili oyunlarıyla galibiyete taşıyan isimler, 20 sayı, 9 ribaunt ve 2 asistle Deron Williams, 15 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle Carlos Boozer ile 12'şer sayı üreten Paul Millsap ve Kyle Korver oldu.

Konuk takımdan ise maçın en skoreri olan Dirk Nowitzki'nin 29, Jason Kidd'in 19, Jason Terry'nin de 16 sayılık performansı ise yenilginin önüne geçemedi.

Ligde alınan diğer sonuçlar şöyle:

Charlotte Bobcats - Memphis Grizzlies: 89-87
Orlando Magic - Atlanta Hawks: 113-81
Detroit Pistons - Philadelphia 76ers: 94-104
Chicago Bulls - Minnesota Timberwolves: 110-96
Oklahoma City Thunder - Indiana Pacers: 108-102
Houston Rockets - New York Knicks: 105-96
Sacramento Kings - Denver Nuggets: 102-100

Lige, TSİ yarın sabaha karşı yapılacak 6 maçla devam edilecek.

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