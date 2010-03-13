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Spor

Okur'dan 20, İlyasova'dan 14 sayı

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA), Milwaukee Bucks evinde Utah Jazz'ı 95-87 yendi.

13 Mart 2010 02:00

T24 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA), Milwaukee Bucks evinde Utah Jazz'ı 95-87 yendi.
    
Milwaukee'deki Bradley Center'da yapılan maçta, Bucks'da oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 14 sayı 8 ribauntla oynadı. Jazz'da forma giyen Mehmet Okur da 20 sayı, 11 ribauntla ''double-double'' yaptı.
    
Bucks'da İlyasova'nın 25 dakika oynadığı maçta John Salmons 24 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Milwaukee ekibinde Brandon Jennings de 23 sayı kaydetti. 16 sayı 12 ribauntla oynayan Andrew Bogut takımın en skorer 3. oyuncusu oldu.
    
Mehmet Okur'un 41 dakika oynadığı Jazz'da Carlos Boozer sahanın en skorer ismi oldu. Boozer, 26 sayı 14 ribauntla ''double-double yaptı. Jazz'da CJ Miles, attığı 17 sayıyla Boozer ve Okur'dan sonra takımın en skorer 3. ismi oldu.
    
Karşılaşmanın ilk çeyreği 25-22, devre 48-40 Milwaukee Bucks üstünlüğüyle sonuçlandı. 3. çeyreği 71-63 önde kapayan Bucks, maçı 95-87 kazandı.


     Ligde alınan diğer sonuçlar şöyle:

     Charlotte Hornets - Los Angeles Clippers: 106-98
     Philadelphia 76'ers - Cleveland Cavaliers: 95-100
     Boston Celtics -Indiana Pacers: 122-103
     Miami Heat - Chicago Bulls: 108-95
     Detroit Pistons - Washington Wizards: 101-87
     Memphis Grizzlies - New York Knicks: 119-112
     Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 85-103
     New Orleans Hornets -Denver Nuggets: 95-102
     Oklahoma City -New Jersey Nets: 104-102
     Phoenix Suns - LA Lakers: 96-102
     Sacramento Kings - Portland Trail Blazers: 94-110



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