Okur, Utah'ı coşturdu

T24 - Utah Jazz, Mehmet Okur'un 24 sayı attığı maçta Phoenix Suns'ı 116-108 mağlup etti.



Jazz (39-22) 11 sayı geride girdiği son çeyrekte 41 sayı attı ve Suns'ı (39-25) deplasmanda mağlup etmeyi başardı.



Mehmet Okur'un 24 sayı atarak sezonun iyi performanslarından birini sergilediği mücadeleyi Jazz 116-108 kazandı.



Deron Williams 27 sayı, dokuz asist, Carlos Boozer 15 sayı, 15 ribaunt, C. J. Miles 15 sayı üreterek Okur ile birlikte galibiyete katkı yapan isimler oldu.



Son çeyrekte 13 sayı kaydeden Williams bitime 1:37 kala bulduğu üçlükle takımını 109-106 öne geçirdi ve Utah bir daha rakibine yakalanmadı.



Phoenix'te Amare Stoudemire 30, Jason Richardson 22 sayı kaydetti.



Kobe Bryant'ın 39 sayısı, Los Angeles Lakers'ı (46-16) Miami Heat (31-31) deplasmanında yenilgiden kurtaramadı. Heat, normal sezonu birinci sırada bitirmek için Cleveland ile çekişen Lakers'ı uzatmada 114-111 mağlup etti.



7/11 üçlük isabetiyle 25 sayı üreten Quentin Richardson ve 27 sayı, 14 asistle oynayan Dwyane Wade Miami'de ön plana çıkan isimlerdi.



Gecenin diğer maçında Memphis Grizzlies (32-30) deplasmanda Chicago Bulls'u (31-30) 105-96 yendi. Zach Randolph 31 sayı, 18 ribaundla galibiyette başrolü oynadı.





