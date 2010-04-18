Okur sakatlandı, sezonu kapattı

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NBA’de Utah Jazz forması giyen milli basketbolcumuz Mehmet Okur’dan kötü haber. Playoff ilk tur mücadelesinde Denver Nuggets deplasmanında sol ayağındaki sakatlığı nükseden Okur’un NBA’de sezonu kapattığı açıklandı.NTV Spor'un haberine göre 7 Nisan’daki Houston Rockets maçında sol ayak aşil tendonundan sakatlanan Okur, New maçında oynamamıştı. Takımı için büyük önem taşıyan Golden State ve Phoenix maçlarında ağrılarına rağmen forma giymiş, Denver’a karşı da iğneyle sahaya çıkmıştı. Sakatlandığı pozisyonda ayağından bir ses geldiğini söyleyen Mehmet Okur’un aşil tendonunun kopmuş olabileceği bildirildi. Milli basketbolcumuzun durumu bu akşam çekilecek MR sonrasında netlik kazanacak. Mehmet Okur’un aşil tendonunda yırtılma varsa üç ay, kopma durumundaysa en az sekiz ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.