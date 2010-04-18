T24 LogoT24 Logo
Spor

Okur sakatlandı, sezonu kapattı

Utah Jazz'daki temsilcimiz Mehmet Okur, Denver Nuggets maçında sol ayağındaki sakatlığı nüksetti.

18 Nisan 2010 03:00

T24 - NBA'de Utah Jazz'da forma giyen temsilcimiz Mehmet Okur'un, Denver Nuggets maçında sol ayağındaki sakatlığı nüksettiği için sezonu kapattığı açıklandı.


NBA’de Utah Jazz forması giyen milli basketbolcumuz Mehmet Okur’dan kötü haber. Playoff ilk tur mücadelesinde Denver Nuggets deplasmanında sol ayağındaki sakatlığı nükseden Okur’un NBA’de sezonu kapattığı açıklandı.


NTV Spor'un haberine göre 7 Nisan’daki Houston Rockets maçında sol ayak aşil tendonundan sakatlanan Okur, New maçında oynamamıştı. Takımı için büyük önem taşıyan Golden State ve Phoenix maçlarında ağrılarına rağmen forma giymiş, Denver’a karşı da iğneyle sahaya çıkmıştı. Sakatlandığı pozisyonda ayağından bir ses geldiğini söyleyen Mehmet Okur’un aşil tendonunun kopmuş olabileceği bildirildi. Milli basketbolcumuzun durumu bu akşam çekilecek MR sonrasında netlik kazanacak. Mehmet Okur’un aşil tendonunda yırtılma varsa üç ay, kopma durumundaysa en az sekiz ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24