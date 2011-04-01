-OKUR: ''HSYK SİYASETİN ETKİSİNDE OLMAZ'' İZMİR (A.A) - 01.04.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, HSYK'nın tasarruflarını yaparken siyasetin etkisi içinde olmadığını belirterek, ''Biz, olayın siyasi boyutuyla ilgilenmeyiz'' dedi. Okur, Hukuk Merkezi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinin ortaklaşa düzenlediği ''İzmir 1. Uluslararası Hukuk Kongresi''nde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne atanmasına ilişkin bir soru üzerine, Okur, Atama Nakil Yönetmeliği adlı bir yönetmelikleri bulunduğunu hatırlattı. Buna göre hakim ve savcıların belli aralıklarla yer değiştirdiklerini ifade eden Okur, şöyle devam etti: ''Eğer önemli davalara bakan hakim ve savcıların yerinin değiştirilmeyeceğini kabul edersek, o zaman yönetmeliği değiştirmemiz gerekir. Hakimleri, ellerindeki davalar bitene kadar aynı yerde tutmak gerekir ki, tek bir davaya bakmıyor bu arkadaşlar takdir edersiniz. Sürekli ellerinde davalar var. O zaman hiç kimseyi tayin etmemek gerekir. Çukurca'da başlayanın Çukurca'da, İzmir'de başlayanın İzmir'de mesleğe devam etmesi gerekir.'' Hiç kimsenin ''Ben buradan ayrıldım, yeni yerimde çalışmam'' ya da ''Gittiğim yerdeki evraklara bakmam'' şeklinde bir anlayış içinde olmadığını belirten Okur, herkesin kendine verilen görevi hukuk çerçevesinde yerine getirdiğin söyledi. HSYK'nın, ağırlıklı olarak hakimlerden oluşan bağımsız bir kuruluş olduğunu ifade eden Okur, ''HSYK tasarruflarını yaparken siyasetin etkisi içinde olamaz. Biz olayın siyasi boyutuyla ilgilenmeyiz. Biz, tasarruflarımızı hukuk ve Anayasanın bize verdiği yetkiler çerçevesinde yaparız. Bu son tasarruflar da bu şekilde yapılmıştır'' diye konuştu. İbrahim Okur, görev değişikliğinin Ergenekon dava sürecini nasıl etkileyeceğine ilişkin bir soruya da ''Meslektaşlarımızın layıkıyla görevlerini yapacağına inanıyorum. Hiçbir şekilde bir uzama veya kaygıya yer olmadığını düşünüyorum'' karşılığını verdi.