Okur 'double-double' yaptı

T24 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz'ın sahasında New Jersey Nets'i 116-83 yendiği maçta, milli basketbolcu Mehmet Okur 20 sayı ve 11 ribauntla ''double-double'' yaptı.





Energy Solutions Arena'daki maça ilk 5'te başlayan ve 21 dakika sahada kalan Okur, 20 sayı, 11 ribaunt ve 1 asistle iki kategoride de çift haneli sayılara ulaştı. Jazz'ı sırtlayan isimler, 22 sayı ve 9 ribauntla Carlos Boozer ve 20 sayı, 6 ribaunt ve 2 asistle oynayan Paul Millsap oldu.



Konuk takım Nets'de ise Jianlian Yi'nin 16, Brook Lopez'in 14, Terrence Williams'ın da 13 sayılık çabası, yenilginin önüne geçemedi.





Ersan'ın takımı da galip





Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks da sahasında Minnesota Timberwolves'u 127-94 yendi, kenardan gelen milli basketbolcu 8 sayı üretti.



Bradley Center'da 17 bin 742 kişinin izlediği maçta Bucks'ı sırtlayan isimler, 24 sayıyla Carlos Delfino, 18 sayı ve 13 ribauntla ''double-double'' yapan Brandon Jennings ve 18 sayı atan Hakim Warrick oldu.



Konuk ekip Timberwolves'ta ise Jonny Flynn'in 20, Corey Brewer'in 18, Kevin Love'ın da 17 sayılık çabası, yenilgiyi önleyemedi.





Ligde alınan diğer sonuçlar şöyle:





Charlotte Bobcats - Orlando Magic: 95-106 (Uzatmada)



Indiana Pacers - Philadelphia 76ers: 97-107



Cleveland Cavaliers - Oklahoma City Thunder: 100-99



Detroit Pistons - Portland Trail Blazers: 93-97



Miami Heat - Sacramento Kings: 115-84



Houston Rockets - Chicago Bulls: 97-104



Denver Nuggets - New Orleans Hornets: 116-110 (Uzatmada)



Phoenix Suns - Golden State Warriors: 112-103



Lige, TSİ sabaha karşı yapılacak 3 maçla devam edilecek.

