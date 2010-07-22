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OKUMAK İSTEYEN GENCE AĞABEY DAYAĞI HAKKARİ (A.A)

22 Temmuz 2010 15:31

-OKUMAK İSTEYEN GENCE AĞABEY DAYAĞI HAKKARİ (A.A) - 22.07.2010 - Hakkari'de yaşayan ve okumak istediği için ağabeyi tarafından darp edildiğini iddia eden genç, okuma hakkı elinden alındığı gerekçesiyle ağabeyi hakkında şikayette bulundu. Yüksekova ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki E.Ç, yarım kalan eğitimine devam etmek amacıyla açık ilköğretim okuluna kayıt yaptırdı. 17 Temmuz tarihinde yapılan açık ilköğretim okulu sınavına giren E.Ç, sınava girdiği gerekçesiyle ağabeyi N.Ç. tarafından darp edildiğini ve evden kovulduğunu öne sürerek, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. E.Ç'nin, ağabeyi N.Ç'den okuma hakkını elinden aldığı ve kendisini darp ettiği gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine konu, İlçe Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi. Davacı E.Ç'nin şikayetini inceleyen Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. 

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