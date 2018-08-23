Okuma-yazma bilmeden Kuran öğrenen çocukların sayısı yüzde 50 arttı

2018 yılına yurt genelinde 14 bin 597 Kuran kursunda eğitim vererek başlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, 7 ayda bin 427 kurs daha açarak, kurs sayısını yüzde 10 artırdı. Okuma-yazma bilmeden Kuran öğrenenlerin sayısı yüzde 50 arttı. 131 bin çocuk hayata Kuran’la başladı.

2016-2017 öğretim yılında okuma yazma bilmeyen 4-6 yaş grubunda 87 bin 790 çocuğa Kuran eğitimi veren Diyanet, yılın ilk 7 ayında bu sayıyı yüzde 49.24 arttırarak 131 bin 26’ya çıkardı.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2017 Faaliyet Raporu ve 2018 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’ndaki veriler karşılaştırıldığında, Kuran kursu eğitiminin hız kesmeden milyonlara ulaştığı ortaya çıktı.

2017 Faaliyet Raporu’na göre Diyanet İşleri Başkanlığı, 2017-2018 eğitim öğretim yılında 14 bin 597 Kuran Kursu ile eğitim vermişti. 2018 yılının ilk 7 ayını kapsayan son rapora göre bin 427 Kuran kursunun açılması için onay verdi, kurslar eğitim faaliyetine başladı. Bu arada eğitime elverişsiz olan 23 kurs yeni yapılan binalarına taşındı. Çeşitli nedenlerle eğitim öğretime ara verilen 131 kurs yeniden sisteme alındı.

81 bin hafız

İki rapor karşılaştırıldığında, bütün Kuran kursu türlerinde eğitim-öğretim gören öğrencisayısında da artışların yaşandığı görüldü. 2016-2017 öğretim yılında 33 bin 720 öğrenciye hafızlık eğitimi verilmiş, 18 bin 298 öğrenci ise Hafızlık Temel Öğretim Programı’na alınmıştı.

Bu iki tür hafızlık eğitimi türünde geçen yıl toplam 52 bin 18 öğrenciye hizmet veren Diyanet, bu sayıyı 2018 yılının ilk 7 ayında alınan toplam öğrenci sayısı ise 81 bin 926 oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 4-6 yaş grubu çocukları Kuran kursu eğitimine almaya 2013 yılında başladı. O tarihte 10 ilde pilot olarak uygulanmaya başlanan program kapsamında açılan kurs sayısı 3 bine yaklaştı. Diyanet, bu alanda da çıtayı yükseltti. 2016-2017 eğitim öğretim yılında, okuma yazma bilmeyen okul öncesi çağdaki 4 ve 6 yaş aralığında 87 bin 790 öğrenciye kuran eğitimi veren Diyanet, bu sayıyı bu yılın temmuz ayına kadar 131 bin 26’ya kadar çıkardı. Böylece Diyanet, okul öncesi kuran eğitimi verdiği öğrenci sayısını yüzde 49.24 arttırmış oldu.

Özellikle mesai saatleri dışında kamu ve özel kesim çalışanlarına hitap eden “İhtiyaç Odaklı Kuran kursları”nda eğitim alan öğrenci sayısı 889 bin 710’dan 933 bin 60’a çıktı.