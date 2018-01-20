Okulun temizlik görevlisi, 3 öğrenciye cinsel istismardan tutuklandı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesindeki bir ortaokulda temizlik görevlisi Ö.A. (35), 3 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar mahallesindeki ortaokulda, temizlik görevlisi Ö.A., iddiaya göre, geçen yıl aralık ayında 12 -14 yaşlarındaki 3 çocuğa cinsel istismarda bulundu. Durum, çocukların olayı ailelerine anlatmasıyla ortaya çıktı. Okula gelen veliler, durumu yöneticilere sordu. Bunun üzerine okul idarecileri ile veliler güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Temizlik görevlisi Ö.A.\'nın çocuklara cinsel istismarda bulunduğunun belirlenmesi üzerine polise haber verildi. Okula gelen polis tarafından gözaltına alınan Ö.A., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ö.A.\'nın İşkur üzerinden okulda çalışmaya başladığı belirlendi.