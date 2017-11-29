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Okulun koridorunda bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'daki bir lisenin koridorunda çıkan kavgada, 12'nci sınıf öğrencisi M

29 Kasım 2017 16:28

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'daki bir lisenin koridorunda çıkan kavgada, 12\'nci sınıf öğrencisi M.Y. (16), 11\'inci sınıf öğrencisi D.H.\'yi (15) sol bacağından bıçaklayarak yaraladı.
Olay bugün öğlen saatlerinde İlkadım ilçesi Saadet Caddesi üzerindeki lisede meydana geldi. Okulun koridorunda karşılaşan, aralarında daha önceden de anlaşmazlık olduğu öğrenilen öğrenciler D.H. ve M.Y. tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran M.Y., D.H.\'yi sol bacak diz kapağından yaraladı.
Olaya hemen öğretmenler müdahale etti, polise ve 112\'ye haber verildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğrenciyi, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polisler ise M.Y.\'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili, adli ve idari soruşturma sürüyor.

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