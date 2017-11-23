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Okulun kazan dairesinde çıkan yangın, korkuttu

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'daki Turgut Reis Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nin kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü

23 Kasım 2017 19:11

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'daki Turgut Reis Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi\'nin kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Turgutreis Mahallesi\'ndeki Turgut Reis Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi\'nin kazan dairesinde, bugün saat 13.00\'te, kullanılmayan yakıt tankının sökümü sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerine bildirildi, okul binası da hızla boşaltıldı. Yaklaşık 350 öğrenci, yangına uzak bir alana götürüldü. Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelmesiyle yangın, yaklaşık 30 dakikada kontrol altına alındı.
Yangında, kazan dairesinde ve okulun bazı bölümlerinde maddi hasar meydana geldi. Jandarma, sökümü yapan firma çalışanı 2 kişinin ifadesine vaşvurdu.

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