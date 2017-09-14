“Okulun ilk günleri çocuğunuzu yakından izleyin”

İstanbul, 14 Eylül (DHA) – Bir çocuğun bağımlı yapıcı bir maddeye başlamasına ‘sosyalleşme baskısı’ ve ‘merak’ gibi durumların neden olduğunu açıklayan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Okul, sınıf ve yaşın getirdiği değişimler okulun ilk günlerinde oldukça riskli bir süreci beraberinde getiriyor. Bu gibi zamanlarda sosyalleşme baskısı ve merak en çok tetiklenen unsurlardır. Ebeveynler onların bu riskli dönemi güvenli şekilde aşmalarına yardımcı olmak için okulun ilk günlerinde çocuklarını yakından izlemeliler” dedi.

Okul, sınıf değişimi ve yaşın getirdiği bir takım değişimlerin okulun ilk günlerinde öğrencilerin riskli bir süreç yaşamasına neden olduğunu belirten Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Okulun ilk günlerinde arkadaş grupları yeni arkadaşlar edinirler. Bunlar çocuklar için riskli ortamlardır. Çünkü çocuklar bu değişimlerin hem kendileri hem de arkadaşları tarafından fark edilmesini isterler” dedi. Yapılan araştırmalara göre bir çocuğun bağımlılık yapıcı bir maddeye başlaması için ‘sosyalleşme baskısı’ ve ‘merak’ gibi iki önemli neden olduğunu bildiren Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Her ikisi de bu değişimlerin yaşandığı dönemlerde en çok tetiklenen durumlardır. Bu yüzden anne babaların çocuklarını okula başladıkları ilk günlerde biraz daha yakından takip etmelerini ve izlemelerini öneriyoruz. Çocuklar ancak bu sayede riskli dönemi güvenli bir şekilde aşabilirler” dedi.

Okul aileden sonra sıcak ikincil yuvadır

Okulların açılmasının çocuklar kadar aileler için de çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Okul, çocukların vakitlerini geçirecekleri, anne-babaların kafalarının rahat etmesi için çocuklarını gönderdiği bir mekân ya da ailelerin proje çocuk yetiştirmeleri için bir merkez değildir. Okul bütünüyle topluma bir insan yetiştirmek için, aileden sonra gelen hassas ve sıcak ikincil yuvadır. Bu gözle bakıldığı zaman ve çocuğa bu yönde okul hayatı aşılandığında aile-okul-çocuk üçgeni daha sağlıklı bir döngüye kavuşacaktır” dedi.

Yaşam becerileri çocukları tehlikelere karşı korur

Ailede çocuğa verilecek olan sevgi, şefkat, empati, kurallar, sınırlar, değerler ve sorumlulukların çocuğun hayata daha barışçıl bakmasını sağlayacağını vurgulayan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, eğitimin ilk yerinin aile olduğunu belirtti. Ebeveynleri en tedirgin eden şeyin ‘dışarıdan gelecek tehlikelere karşı çocuğun savunmasız olacağı’ düşüncesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Bu savunma sistemi ilk önce aile tarafından harmanlama, okul tarafından da desteklenme yöntemiyle çok güçlü bir şekilde kurulabilir. Kendine güvenme, hayır diyebilme, problem çözme, stresle baş edebilme, öfke kontrolü ve arkadaş seçimi gibi yaşam becerileri savunma sisteminin birer parçalarıdır. İşte bu sistem dışarıdaki tehlikelere karşı çocuğu koruyandır. Unutmayın; aile tarafından verilen ilk ve doğru bilgiler ile beceriler çocuğun dışarıdaki tehlikeye karşı savunmasız olmasını ve zararlı alışkanlara kaymasını büyük oranda engelleyecektir” diyor.

TBM içerikleri yenilendi

Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) ile sigara, alkol, uyuşturucu, teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam alanlarında yaş gruplarına göre eğitimler verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “TBM bağımlılık alanlarında uzman akademisyen, hekim, psikolog ve iletişimcilerin oluşturduğu dünyanın en geniş kapsamlı bağımlılık koruyucu ve önleyici eğitim programıdır” dedi. TBM kapsamında yetiştirilen formatörlerin Türkiye genelinde 28 bin rehber öğretmene bire bir eğitim verdiğini vurgulayan Öztürk, 2015-2016 eğitim öğretim yılında rehber öğretmenlerin 11 milyon öğrenci ve 2 milyon veliye ulaştığını belirtti. TBM ile yaklaşık 18 milyon öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini açıklayan Prof. Dr. Mücahit Öztürk, TBM ile ilgili her yaş grubuna özel olarak hazırlanan kitapçık, broşür, afiş, sunum, video ve interaktif materyaller ile görsel ve içeriklerin tbm.org.tr web sitesi üzerinden kullanıma sunulduğunu kaydetti.

Okullarda bağımlılıkları oluşmadan önlemeyi amaçlıyoruz

Yeşilay olarak okullarda bağımlılıkları oluşmadan önlemek amacıyla rehber öğretmenlerin eğitilmesine yönelik Okulda Bağımlılığa Müdahale (OBM) programını oluşturduklarını ve İstanbul’da bir pilot uygulama gerçekleştirildiğini ifade eden Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “TBM ile bilinç oluşturma, önleme ve koruma amacıyla uygulamalara devam edilirken, OBM kapsamında da rehber öğretmenlere, öğrencinin madde kullanma durumunun nasıl tespit edileceği, öğrenci ile nasıl konuşulması gerektiği, riskli durumdan ailesinin desteğiyle nasıl kurtulabileceği gibi eğitimler verilecek” dedi.