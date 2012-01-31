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Dünya

Okulu kırmak tarih oluyor!

Foursquare’in kullanıma sunduğu yeni servisle ebeveynler çocuklarını sosyal medya ile nerede olduğunu takip edebilecek.

31 Ocak 2012 02:00


T24 - Foursquare’in kullanıma sunduğu yeni servisle ebeveynler çocuklarını sosyal medya ile nerede olduğunu takip edebilecek.


ntvmsnbc'nin haberine göre; Foursqaure’in kullanıma sunduğu bir servis kullanıcıların annelerine nerede olduklarını bildirmesini sağlıyor. Annelerin yüreğine su serpecek uygulama okulu kırmak isteyen öğrenciler içinse o kadar eğlenceli olmayacak gibi gözüküyor.

Hizmetin kullanılabilmesi için hashtagmom.com adresine kayıt olan kullanıcılar, Foursquare’de yaptıkları check-in’lere #mom’ı ekliyor. Bu sayede kullanıcıların Foursquare ile yaptıkları check-in annelerine bildiriliyor.

Jeff Winstein ve Steve Pike adında iki programcı tarafından geliştirilen #mom ile kullanıcı annesinin telefon numarasını ilgili alana girip Foursquare’e bağlandığında, anneler çocuklarının gitmek istediği yere sağ salim gittiğinden haberdar oluyor.


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