Okulu kırarsan 'çip' yakalar

T24 - Brezilya'da dersi kırarak okula gelmeyen öğrenciler, yakalarına takılan çipler sayesinde tespit edilerek anında ailelerine bildirilecek.

Brezilya'nın Vitoria da Conquista kentinde okulda zamanında ders başı yapmayan öğrencileri tespit ederek ailelerine bildirmek için ilginç bir yöntem bulundu.

ntvmsnbc'nin haberine göre; yakaya takılan çip, öğrencinin hangi saatte okula giriş yaptığını tespit ediyor. Bir bilgisayara bağlı olan çip, öğrencinin zamanında okula gelmediğini tespit ettiğinde kendiliğinden devreye girerek, veliye bir SMS göndererek bilgilendiriyor.

Eğer öğrenci hiç okula gelmemişse, bilgisayar ders başladıktan 20 dakika sonra yine devreye girerek veliye, "Çocuğunuz hala okula gelmedi" mesajı geçiyor.

20 bin öğrenci 'Çip'li takipte

Kentte şimdiye kadar 25 devlet okulu bu teknolojiyle donatılarak, 20 bin öğrenci çiple takip edilmeye başlandı.

Bazı hayvanlar hayvan tespitinde bulunuyor

Vitoria de Conquista kentindeki bu yöntem aslında yeni değil. Birçok ülkede söz konusu yöntem hayvanların yerlerini tespit etmek için kullanılıyor.