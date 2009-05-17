Okullu köfteciler geliyor

Türkiye'de 81 yıldır faaliyet gösteren Köfteci Ramiz, Ramiz Vakfı bünyesinde Manisa Akhisar'da köftecilik meslek okulu kurmaya hazırlanıyor.



Milli Eğitim Bakanlığı'yla işbirliği çerçevesinde 2010 yılında açılacak okulla bölgedeki yüzlerce işsiz gencin meslek sahibi olması hedefleniyor.



Cumhuriyet Gazetesi'nden Murat Gülderen'in haberine göre, Köfteci Ramiz'in sahibi Bülent Taşkınlar, köftecilik okulunun babaları Ramiz'in vasiyeti olduğunu belirterek bu okuldan mezun olmuş tüm gençleri başta Köfteci Ramiz şubeleri olmak üzere Türkiye'nin önde gelen köftecilerinde iş sahibi yapacaklarının da garantisini veriyor.



Marmara ve Ege bölgelerinin çeşitli yerlerinde toplam 36 adet şubelerinin olduğunu belirten Taşkınlar bu yıl 4'ü İstanbul'da olmak üzere toplam 8 adet daha şube açacaklarını ifade etti. Taşınlar, "Köftecilik okulu mezunlarını vermeye başladığında şube sayımız 100'ü bulur" dedi.

Almanya, Yunanistan ve Suudi Arabistan'da da köfte üretim tesisi kuracaklarını anlatan Taşkınlar aynı lezzeti o bölgelere de taşımak için AR-GE departmanlarını kurma hazırlığında olduklarını dile getirdi.



Her bir Ramiz Restoranı'nı günde ortalama 300 kişinin ziyaret ettiğini belirten Taşkınlar toplam 600 kişinin istihdam ettiğini de sözlerine ekledi.

