'Okulların yüzde 75'i depreme hazırlıklı'

T24- Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2002 yılında okulların gözden geçirilmesi konusunda bir genelge yayımladığını hatırlatarak, İstanbul'daki okulların yüzde 75'inin depreme hazır olduğunu söyledi.



Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen ''Deprem ve Afet Yönetimi'' konulu panelde konuşan Işıkara, afetlerin normal yaşamı kesintiye uğratarak toplumları etkileyen ve yerel imkanlarla baş edilemeyen, doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaylar olduğunu belirtti.



Işıkara, afetlerde en çok dikkat edilmesi gereken kurumların sağlık kuruluşları olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:



''Şu anda Türkiye'de sağlık kurumları başta deprem olmak üzere ne kadar hazır, bilmediğim tek konu bu. Kocaeli Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi çöktü, ondan sonra Türkiye Kalp Hastanesi, Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinin hepsi işlevden çıktı. Ne yaptık? Yaralıları İstanbul'a taşımaya başladık ama öyle yaralılar vardı ki hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerekiyordu, bunları yapamadık. Acil durum planı ve yeterli personelin görevde olması temin edilmelidir. İşte benim Türkiye'de bilmediğim budur. Hastanelerin yedek sağlık ekibini mutlak surette oluşturması gerekiyor.''





OKULLARIN YÜZDE 75'İ DEPREME HAZIR



Sağlık kuruluşlarının yanında okulların da afetlerde önem taşıyan binalar olduğunu ifade eden Işıkara, sözlerini şöyle tamamladı:

''Okul binalarının yapısal olarak güçlendirilmesi, Türkiye'de bu konuda en iyi çalışan kurumun Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü 2002 yılı sonunda bir genelge yayımladı bakanlık. Tüm Türkiye'deki okulların yapısal olarak gözden geçirilmesi talimatını verdi ve bunlar yapıldı. Yıkılması gereken okullar yıkıldı, yerine yenisi yapıldı ve güçlendirilmesi gerekenler güçlendirildi. Şu anda İstanbul'daki okulların yüzde 75'i depreme hazır.''