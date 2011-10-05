Okulların banka hesabı inceleniyor



T24 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in talimatıyla Türkiye genelinde toplam 39 bin 477 okulun banka hesapları ve bağış makbuzları incelenmeye alındı. Bakan Ömer Dinçer, 21 Temmuz’da bir genelge yayınlayarak kayıt yaptırma ve diplomaların verilmesi sırasında okulların “bağış” adı altında ücret almamalarını istedi. Dinçer, verdiği talimatı da takip edeceğini duyurdu.



20 Eylül’de MEB Rehberlik ve Denetim Başkanı Muzaffer Doğan’a bir emir gönderen Dinçer, genelgeyi hatırlatarak, kayıt parası alındığı yönünde bakanlığa ihbarların geldiğini hatırlattı. Yazıda, 30 Eylül’e kadar bu konuda inceleme yapılması, genelgeye uymayanlar hakkında soruşturma açılması istendi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Bakan Dinçer’in talimatı üzerine özel okullar, yabancı okullar, azınlık okulları ve uluslararası okullar haricinde inceleme başlatıldı. Türkiye genelindeki 39 bin 477 okulun bütün hesapları geçen hafta sonuna kadar incelendi. İncelemede 3 bin eğitim müfettişi görev yaptı. Kayıt parası alan müdürlerin belirlenmesi için 2011-2012 eğitimöğretim yılı hesapları masaya yatırıldı. İnceleme önceki yılları kapsamadı.





İstanbul dosyası Mutlu'da

İncelemelerin büyük kısmı tamamlanarak onay için valiliklere gönderildi. İstanbul’da 2 bin 86 okuldaki inceleme tamamlanarak rapor haline getirildi. Okulların tamamına yakını için soruşturma açılması istendi. Dosya, soruşturma onayı için İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’ya sunuldu.



300 bin TL’si olanlar var

İstanbul’daki gözde okullarda velilerden kayıt parası adı altında bin ile 5 bin TL arasında bağışlar alındığı, velilerin de bu bağışları okulların banka hesaplarına “öğrenci kaydı için bağış” olarak yatırdığı öğrenildi. Bazı okulların hesaplarında 100 ile 300 bin TL para olduğu görüldü.

Bakan Dinçer’e bizzat yapılan ihbarlar sonucu İstanbul’daki 38 okul hakkında ise kayıt parası aldığı gerekçesiyle valilik onayı beklenmeden soruşturma başlatıldığı belirtildi. 81 ilin raporunun Bakanlığa gönderildiği, bundan sonra velilerin ifadesinin alınmaya başlanacağı bildirildi. Müdürlerin, “Okul Aile Birliği Yönetmeliği”nde yer alan “bağış alabileceği” yönündeki düzenlemeye dayanarak Bölge İdare Mahkemeleri’ne dava açması bekleniyor.



‘İlk kez böyle bir şey oluyor’

Müfettişler Derneği Başkanı Doğan Ceylan, Bakanlığın 5 günde Türkiye’deki bütün okulları incelemelerini istediğini belirterek, “İlk kez böyle bir şey oluyor. İstanbul’da 1 günde 150 müfettişle, 20 bin velinin ifadesini almamız istendi.

Bunu yapamayacağımızı Valiliğe bildirdik. Sırf vakit darlığından dolayı bütün okullara soruşturma açıldı. Bakanlık, hem ödenek göndermiyor hem de bağış alanı suçluyor. Bakanlık ödenek göndermesine rağmen müdürler para alsaydı, Bakanlık haklı olurdu. Müdür ne yapsın? Okulu pislik mi götürsün? Bu soruşturma yıllarca sürer” dedi.







