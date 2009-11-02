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Dünya

Okulların açılmasıyla kapanması bir oldu

Birleşmiş Milletler güvenlik endişesi nedeniyle Pakistan'ın kuzeybatısındaki uzun dönemli kalkınma faaliyetlerini durduruyor.

02 Kasım 2009 02:00

Birleşmiş Milletler güvenlik endişesi nedeniyle Pakistan'ın kuzeybatısındaki uzun dönemli kalkınma faaliyetlerini durduruyor. Bu arada ülkede eğitim kurumlarına terör saldırısı olasılığı nedeniyle kapatılan okullar 15 gün aradan sonra eğitime yeniden başladı; ancak bu sabah Ravalpindi kentindeki ordu karargahı yakınında patlama meydana gelince okullar tekrar kapatıldı.

Ravalpindi'de saldırı: 22 ölü

Pakistan'ın başkenti İslamabad yakınlarındaki Ravalpindi kentinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 22'ye çıktı, çok sayıda yaralı var.

Patlama, daha önce baskına uğrayan ordu karargahı yakınlarında bulunan ve yabancılar tarafından kullanılan bir otelin arka bölümünde meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle çevredeki binalarda ağır hasar meydana geldi, yardım ekipleri ve ambulanslar bölgeye sevk edildi.

Ravalpindi Eğitim Müdürlüğü, 15 gün aradan sonra bugün eğitime başlayan okulların yeniden kapatıldığını açıkladı.

BM'de güvenlik endişesi

BM açıklamasında, bu kararın, Pakistan ordusunun militanlara karşı operasyonlar yürüttüğü aşiret bölgelerinde ve Kuzey Batı Sınır eyaletinde uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, BM'nin yalnızca insani yardım, güvenlik operasyonları ve BM Genel Sekreteri'nin tavsiye ettiği diğer gerekli temel operasyonlara odaklanacağı ifade edildi.

BM Sözcüsü Emine Kemal de BM'nin halen hangi programları askıya alacağını değerlendirdiğini söyledi.

Pakistan'da son zamanlarda militanların saldırdığı yerler arasında bir BM bürosu da vardı. İslamabad'daki BM bürosunun bombalanmasında 5 kişi ölmüştü.

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