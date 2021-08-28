Okulların açılacağı duyuruldu, kırtasiye ürünleri yüzde 30 arttı

Pandemi sebebiyle okula 2 yıldır gidemeyen öğrencilerin hasretinin 6 Eylül'de biteceğinin duyurulmasıyla kırtasiye sektöründe hareketlilik başladı. İki senedir alışverişin olmaması sebebiyle bu durumun fiyatlara yansımadığını söyleyen kırtasiyeciler doların yükselmesi ile beraber de kırtasiye ürünlerinde yüzde 30 oranında fiyat artışı olduğunu söyledi.

Pandemi sebebiyle durgunluk yaşayan kırtasiye sektörü, zincir marketlerin kırtasiye ürünlerini satmasının haksız kazanç olduğunu ifade ederek bu durumdan dert yakındı. 30 yıldır kırtasiye sektöründe esnaf olduğunu söyleyen Önder Karaman, “Kırtasiye sektörü her sene geriye doğru gidiyor ve bu bizi çok etkiliyor. Ticari olarak 2 yıldır pandemiden etkilendik. Çok sıkıntılar çektik, bu sene biraz umutluyuz. Şu anda zincir marketler belimizi büküyor” dedi.

Hareketliliğin yavaş yavaş başladığını söyleyen Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Okulların açılacağı 1 hafta önce söylendiği için çok hazırlıklı değildik. Normalde okullar açılmadan önce çantalar alınır. Okulla açıldıktan sonra ise listeler verilir ve bir hafta yoğunluk oluşur. İki yıldır alışveriş olmadığı için bu durum fiyatlara yansımıyordu. Doların yükselmesiyle birlikte bu sene yüzde 30'a yakın fiyat artışları oldu, bayağı etkilendik.” (İHA)