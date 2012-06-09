Okulları 'İmam Hatip' olacak veliler uygulamaya tepkili

Türkiye genelinde yüzlerce imam hatip ortaokulunun açılması beklenirken bakanlık, bina sorununu da mevcut ilköğretim okullarını ikiye ayırarak çözme fomülünü geliştirdi. Bakanlık, İHO’ya dönüştürülecek okullarda mevcut öğrencilerin durumuyla ilgili velilerden gelebilecek itirazlara ise “esneklik” çözümünü buldu. İsteyen veliler, çocuklarını yeniden belirlenecek adres kayıt sistemine göre başka okullara aldırabilecek.

Sinan Tartanoğlu'nun Cumhuriyet'teki haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde açılacak yeni imam hatip ortaokullarının (İHO) il milli eğitim müdürlüğünün teklifi ve valiliğin onayıyla açılacağını duyurdu. İmam hatip ortaokuluna dönüştürülecek ilköğretim okullarının mevcut öğrencileri, mezun oluncaya kadar 3 yıllık sürede imam hatip ortaokulu öğrencileriyle aynı okulda eğitim görecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 6 Haziran tarihinde 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarını açma, kapama, ad değiştirme, planlama işlemlerinin valiliklerce yapılacağı belirtildi. Genelgede, “Planlamalar acilen tamamlanarak 8-15 Haziran 2012 arasında sisteme girişleri yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, ilkokul ve ortaokul olarak belirlenen okullarda, öğrencilerin nakil işlemleri ile ilgili “velilerin yoğun itirazı” esnekliği getirdi. Bu esneklik genelgede, “2012 Eylül ayı itibarıyla 2, 3, 4. sınıfı okuyacak öğrencilerin, okumakta olduğu okul ortaokula dönüştürülmüş ve ilkokul olarak belirlenen okulun mesafesi fazla değilse ve velilerin de yoğun itirazı bulunmuyorsa, ilkokul olarak belirlenen okula nakilleri yapılacak, aksi halde bulundukları okullarda öğrenim görmeye devam edeceklerdir” ifadeleri ile tanımlandı. Aynı şartlar, yeni eğitim yılında 6, 7 ve 8. sınıfa geçecek öğrenciler için de geçerli oldu.



Müracaat çok olursa kura



Milli Eğitim Bakanlığı söz konusu genelge ile bu yıl ilk kez açılacak imam hatip ortaokullarına müracaatın fazla olması olasılığı karşısında noter huzurunda kura çekecek.

Ayrıca genelgeye göre, “Aynı bahçe içerisinde ilköğretim okulunun iki binasının olması durumunda öğrenci sayısı dikkate alınarak bu binalardan biri ilkokul, diğeri de ortaokul” olarak düzenlenebilecek.

Yatılı İlköğretim Bölge Okulları’nda (YİBO) 5-8. sınıf öğrencileri yatılı kalacak. Taşıma yapılamayan ve okul açılamayan yerleşim birimlerindeki 1-4. sınıf öğrencileri için düzenlemeler yapılıncaya kadar bu öğrenciler de YİBO pansiyonlarında barındırılabilecek.

Ankara’da 17 İHO açılması kesinleşirken, diğer illerde de çalışmalar sürüyor. İHO’ya dönüştürülecek ilköğretim okullarının öğrencilerinin durumu ise tartışmalı hale geldi. Edinilen bilgiye göre, imam hatip ortaokullarının yalnızca 5. sınıfına öğrenci kaydı yapılacak. Diğer okullardan 6, 7 ve 8’e geçiş olmayacak. Okuldaki diğer öğrenciler ise mezun oluncaya kadar aynı binada kalacak. İsteyen veliler çocuklarını başka okullara nakil yaptırabilecek.