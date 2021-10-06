"Okul kantinlerindeki fiyatlar yüzde 60-70 oranında arttı"

Eğitim Sen İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Şuğayip Vayiç, maske ve dezenfektan bulundurmanın dışında hiçbir önlem alınmadan eğitim öğretim yılına başlandığını belirterek okul kantinlerindeki fiyat artışına dikkat çekti. Vayiç “Bulaş tedirginliğinin dışında okul kantinlerinde satılan temel gıda ürünlerinin karşılanmasında da ciddi bir pahalılıkla karşı karşıyayız. Okuldaki yemek fiyatları öğrenciler için yüzde 80 oranında, kantin fiyatları ise yüzde 60-70 oranında fahiş denecek şekilde arttı” dedi.

Evrensel’den Ramis Sağlam’ın haberine göre, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte velilerinin ekonomik yükü daha da arttı. Özellikle okul kantinlerindeki fiyatların pandemi öncesine göre yüksek olmasına hem öğrenciler hem de veliler tepkili. Konuya ilgili görüştüğümüz öğrenci velileri, bu durumun bir an önce kontrol altına alınmasını ve fiyatların düşürülmesini istedi.

“Kantin fiyatları yüzde 60-70 oranında arttı”

Eğitim Sen İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Şuğayip Vayiç, uzun bir pandemi arasından sonra okulların maske ve dezenfektan bulundurmanın dışında hiçbir önlem alınmadan açıldığını belirterek yeni eğitim öğretim yılına hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin ciddi anlamda bir tedirginlikle başladıklarını ifade etti.

Vayiç, “Bulaş tedirginliğinin dışında okul kantinlerinde satılan temel gıda ürünlerinin karşılanmasında da ciddi bir pahalılıkla karşı karşıyayız. Okuldaki yemek fiyatları öğrenciler için yüzde 80 oranında, kantin fiyatları ise yüzde 60-70 oranında fahiş denecek şekilde arttı” dedi.

Kantin fiyatlarındaki artışı idarecilerle görüştüklerini aktaran Vayiç, okul kantinlerindeki pahalılığın, 1 buçuk yıldır hiçbir iş yapamadıklarıyla ve her şeyin pahalıya mal olmasıyla açıklandığını söyledi. Bunun bir itiraf olduğunu belirten Vayiç, “Yetkililer, 1.5 yıllık ekonomik kayıplarını ve gelen zamları öğrencilerin ve öğretmenlerin sırtından karşılamaya çalıştıklarını da itiraf etmiş oluyor” diye ekledi.

Haberin tamamını okumak için tıklayın