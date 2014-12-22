Okullarda yangın söndürme tüpleri bile merdiven altında dolduruluyor!

Geçtiğimiz Mayıs ayında alınan bir karar ile Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye genelinde okulların koruyucu güvenlik hizmetleri ve sivil savunma, seferberlik yönünden denetlenmesi kararı alındı. Konuyla ilgili rastgele seçilen 16 ilde 165 okulda denetimler yapıldı. Geçtiğimiz ay bakanlığa sunulan raporlar doğrultusunda 12 Aralık’ta eksiklikleri tüm Milli Eğitim Müdürlük’lerine yazı ile bildirip uyardı. Denetimlerde ortaya çıkan eksiklikler ise okulların güvenlik açısından sınıfta kaldığını gösterdi.

Vatan Gazetesi'nden Mehmet Ali Demir'in haberine göre, okullarda saptanan eksikler şöyle:

Eksiklikler 18 maddelik bir rapor halinde sıralandı. Teftişlerde okulların aldığı özel güvenlik personeline ait dosyalarda yapılan incelemelerde sağlık raporları olmayan, savcılıklardan alınan iyi hal belgesi, eğitim belgeleri gibi belgelerin olmadığı örneklerin tespit edildi.

Müfettişler yangın söndürme cihazlarının dolumlarının Sanayi Bakanlığı’ndan onayı olmayan yerlerde merdiven altı yerlerde dolum yapıldığının tespit edildiğini rapor etti. Dolumların 4’ncü yıl sonu beklenmeden her yıl bazı yerlerde de 2 yılda bir yapıldığı tespit edildi.

Denetimlerde okulların çoğunda yangın dolaplarının içlerinin gereksiz eşyalarla dolu olduğu belirtildi. Daha vahim olarak ise yangın hortumlarının eksik, yırtık ve patlamış olduğu, lans ve vana bağlantılarının dahi olmadığı tespit edildi.

Okulların elektrik tesisatlarının her yıl gözden geçirilmediği saptandı. Denetimlerde okulların kazan dairelerinde görevlendirilen kişilerin belgesiz ve eğitimsiz olduğu tespit edildi. Savaş hallerinde eğitimin aksatılmaması için emekli öğretmen, eğitim fakültesi mezunu, pedagojik formasyon alan yüksek okul mezunu gibi listelerin oluşturulmadığı, planlamaların yapılmadığı kaydedildi. Okulların seferberlik durumlarında gizli ve gizlilik dereceli kısım ve bölümlerde çalışacak personelinin güvenlik soruşturmalarının yapılmadığı belirtildi.